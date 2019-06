Stiri pe aceeasi tema

Mai multe gospodarii din statiunea Covasna au fost inundate, iar DJ 121 a fost acoperit partial cu apa in urma unei ploi abundente care s-a abatut luni seara asupra zonei, informeaza Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU), potrivit agerpres.ro.

Sorina Pintea a vorbit, luni seara, la B1 TV, despre cazul fetiței din Mehedinți. Ministrul Sanatații spune ca Sorina nu trebuia luata din casa in care a crescut pana la varsta de 8 ani. "Copilul a fost…

- „Este greu sa spun ce se va intampla, dar cred ca toata treaba asta se va termina la CEDO. Oamenii politici folosesc niste parghii care nu isi au rostul. Avem toate documentele necesare, inclusiv acordul SUA pentru adoptie, si acum vine un procuror general sa spuna sa nu plece din tara", a declarat…

- Trei zile. De atat a avut nevoie procurorul general Bogdan Licu ca sa ceara primele masuri in cazul scandalos din Mehedinți, provocat de o subalterna a sa, șefa Secției de Urmarire Penala din cadrul Parchetului Curții de Apel Craiova, care a abuzat o fetița de 8 ani și a tarat-o pe asfalt pentru a o…

- Parinții adoptivi ai Sorinei, fetița de etnie roma din Mehedinți, se declara uimiți de solicitarile procurorului general al Romaniei, Bogdan Licu, pe care le considera neintemeiate, spunand ca ia in calcul sa dea in judecata statul roman la CEDO. „Este greu sa spun ce se va intampla, dar cred ca toata…

- Procurorul general interimar, Bogdan Licu, a avut, luni dimineata, o prima reactie in cazul Sorinei, fetita de 8 ani din Baia de Arama, judetul Mehedinti, luata vineri de politisti din casa in care a crescut. Licu a declarat, la sediul CSM, ca a fost deschis un dosar penal in acest caz. „In calitate…

- Procurorul general Bogdan Licu a spus luni, la sediul CSM, cu privire la cazul fetiței din Mehedinți, ca a fost deschis un dosar penal.„Nu tolerez abuzuri și nu tolerez greșeli. (...) Vor fi cercetate toate faptele”, a spus Licu. - in curs de actualizare

- Femeia care a preluat-o cu forța, cu ajutorul mascaților, pe fetița de 8 ani din Baia de Arama, județul Mehedinți, și-a explicat gestul. Este vorba despre procurorul de caz, de la Curtea de Apel Craiova, care a avut misiunea de a lua copilul de langa asistenții maternali pentru a fi data parinților…