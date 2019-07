Paradisul romantic aflat la nici două ore de Cluj: Cetatea Câlnic Din Cluj pâna în Câlnic sunt 125 de kilometri, iar din Sibiu pâna în sat sunt cam 55. De la drumul principal, din localitate, pâna la intrare mai sunt de facut, pe jos, câteva sute de metri. Spre deosebire de multe alte cetati din Transilvania, aceasta nu se afla pe un deal, asa ca e destul de usor de vizitat. Biletul de intrare costa 10 lei, iar pentru fotografiere a fost stabilita o taxa de 10 lei. Cetatea, rece si impunatoare în exterior, e absolut fermecatoare în interior si cucereste prin ordine, curatenie si… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

