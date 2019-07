Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de salvare libiene au anuntat vineri recuperare corpurilor a 64 de migranti dupa naufragiul unei ambarcatiuni, produs joi în largul portului Khoms, oras situat la 120 km vest de Tripoli, transmite AFP citat de Agerpres."Unitati apartinând Crucii Rosii libiene au recuperat…

- Naufragiul unei ambarcatiuni cu migranti plecate din Libia este o "reamintire teribila" a riscurilor acestei traversari si pune in alerta UE sa se doteze cu capacitati de salvare in Marea Mediterana, a declarat vineri sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, relateaza AFP. "Naufragiul…

- Aproximativ 150 de migranți sunt dați disparuți, joi, dupa ce nava pe care se aflau s-a scufundat in largul Libiei, a anunțat Organizația Internaționala pentru Migrație (OIM), citata de AFP.

- Aproximativ 150 de persoane ar fi murit, dupa ce o nava s-a scufundat in apropierea coastei Libiei, in Marea Mediterana, si inca 150 au fost salvate si trimise inapoi in Libia, a anuntat agentia pentru refugiati a ONU – UNHCR, informeaza The Guardian.Nava a parasit Libia din Al Khoms cu aproximativ…

- 'Aproape 150 de migranti sunt dati disparuti si alti 145 s-au intors pe uscat, in Libia', a scris IOM pe Twitter, fara a oferi alte detalii. Potrivit unui purtator de cuvant al Marinei libiene, Ayoub Qassem, citat de Euronews, pana la 116 persoane sunt date disparute si exista temeri ca au…

- Cel putin 116 imigranti extracomunitari au murit in urma unui naufragiu produs in largul Libiei, in sudul Marii Mediterane, anunta Inaltul Comisariat ONU pentru Refugiati (UNHCR), citat de publicatiile Corriere della Sera si La Repubblica. "Nava care s-a scufundat plecase din zona Khoms, situata la…

- Paza de Coasta din Libia a salvat zeci de imigranti extracomunitari care pluteau in deriva in sudul Marii Mediterane, relateaza agentia de presa ANSA. "Au fost salvati 61 de imigranti care se aflau la bordul unei ambarcatiuni la circa 60 de kilometri nord de Tripoli", a comunicat Paza de Coasta…

- Nava de patrulare Cigala Fulgosi a intalnit joi, in cursul unei misiuni din cadrul operatiunii italiene Mare Sicuro (Mare Sigura) o ambarcatiune cu migranti, la 75 de mile marine (circa 140 de km) de Libia, arata un comunicat al marinei. In vasul interceptat se infiltra apa, iar printre cei 36 de…