Papa Francisc va fi primit de, Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni. Programul vizitei In perioada 31 mai – 2 iunie a.c., Sanctitatea Sa Papa Francisc va efectua o vizita Apostolica in Romania. Vizita de stat a Sanctitații Sale se desfașoara la invitația Președintelui Romaniei, domnul Klaus Iohannis, care a adresat aceasta invitație prima data in luna mai 2015, cu prilejul aniversarii a 25 de ani de la reluarea relațiilor diplomatice dintre Romania și Sfantul Scaun, și a reinnoit-o prin scrisoarea transmisa Sanctitații Sale in luna martie 2017, informeazpa Administrația Prezidențiala. Invitația Președintelui Romaniei a fost completata de cea a Conferinței Episcopilor Catolici… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc va face o calatorie apostolica in Romania in perioada 31 mai - 2 iunie 2019. Anuntul oficial a fost facut vineri, iar in timpul weekend-ului deja s-au ocupat aproape toate camerele disponibile de la hotelurile si pensiunile din oras. Pe parcursul celor trei zile, Sanctitatea Sa va vizita orasele…

- Administrația Prezidențiala a anunțat vineri ca Papa Francisc va veni in Romania pe data de 31 mai. ”Primind invitația Președintelui Romaniei, a Autoritaților statului și a Bisericii Catolice din Romania, Sanctitatea Sa Papa Francisc va intreprinde o Vizita Apostolica in țara noastra in perioada 31…

- Primind invitatia Presedintelui Romaniei, a Autoritatilor statului si a Bisericii Catolice din Romania, Sanctitatea Sa Papa Francisc va intreprinde o Vizita Apostolica in tara noastra in perioada 31 mai ndash; 2 iunie 2019.Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, cu aceasta ocazie, Sanctitatea…

- Dupa luni bune de speculații, este oficial, Suveranul Pontif va veni anul acesta in Romania! Papa Francisc va ajunge la București pe 31 de mai și va ramane in Romania preț de trei zile. Invitat oficial de președintele Klaus Iohannis in martie 2017, Papa Francisc a dat curs invitației și va deveni cel…

- Papa Francisc a raspuns invitației lansata de președintele Romaniei, Klaus Iohannis, tocmai in martie 2017. Conform Administrației Prezidențiale, Sanctitatea Sa Papa Francisc va intreprinde o Vizita Apostolica in Romania, in perioada 31 mai – 2 iunie 2019. Cu aceasta ocazie, Suveranul Pontif…

- Papa Francisc vine anul acesta in Romania. Suvernul Pontif va ajunge in Bucuresti pe 31 mai 2019 si va ramane in tara noastra pentru 3 zile, informeaza Administratia Prezidentiala. El va vizita orasele Bucuresti, Iasi si Blaj si Sanctuarul marian de la Sumuleu Ciuc. "Primind invitatia…

- Administratia Prezidentiala a anuntat, vineri, oficial, vizita Apostolica a Sanctitații Sale Papa Francisc in Romania, in perioada 31 mai-2 iunie 2019. "Primind invitația Președintelui Romaniei, a Autoritaților statului și a Bisericii Catolice din Romania, Sanctitatea Sa Papa Francisc va intreprinde…

- Administrația Prezidențiala a transmis, vineri, ca Sanctitatea Sa Papa Francisc va efectua o vizita in Romania in acest an.„Primind invitația Președintelui Romaniei, a Autoritaților statului și a Bisericii Catolice din Romania, Sanctitatea Sa Papa Francisc va intreprinde o Vizita Apostolica…