Papa Francisc, mesaj pentru credincioşi cu ocazia Paştelui: "Trăiţi pentru Dumnezeu, nu pentru bogăţie şi succes" "In istoria fiecaruia dintre noi pare ca pașii facuți nu duc niciodata la destinație. Se poate astfel sa se nasca ideea ca inșelarea speranței este legea obscura a vieții. De ce credeți ca este totul inutil, ca nimeni nu va poate ridica pietrele de pe suflet? De ce va lasati prada resemnarii? Paștele, frați și surori, este sarbatoarea ridicarii pietrelor. Dumnezeu indeparteaza pietrele cele mai grele. Sa ne intrebam inainte de toate care este piatra mea care trebuie indepartata? Cum se numește ea? Resemnați, ajungem sa credem ca moartea este mai puternica decat viața și devenim cinici. Iata… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

