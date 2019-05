Panouri de afișaj electoral la Carei Așa arata la Carei panourile pentru afișaj electoral. La unele nu au acces pietonii ci doar cei care circula cu un mijloc de transport. E cazul celor amplasate pe strada Independenței care duce la gara CFR. Pe panourile aflate in imediata apropiere a Spitalului Municipal Carei se rasfața niște afișe expirate ale unor manifestari in limba maghiara. Pentru evenimentele romanești afișele cu tricolor nu rezista nici 2 zile pe panourile de afișaj din municipiu. Nici afișele cu independentul George Simion nu au rezistat in Carei , cei desemnați de acesta pentru promovare afirmand ca a fost nevoie … Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

