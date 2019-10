Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au fost lovite marti, la Oslo, de o ambulanta ce fusese furata de un barbat inarmat, care a fost arestat, a anuntat politia norvegiana, citata de Reuters si dpa, scrie agerpres.ro. In timpul operatiunii de capturare a suspectului au fost trase mai multe focuri de arma. Suspectul…

- 'Nu dispunem de elemente suficiente despre context', a mentionat politia in cursul serii, in timp ce marturiile adunate de presa locala au evocat comportamentul instabil al suspectului, a carui traiectorie s-a intins pe cateva sute de metri. Potrivit politiei, 'un barbat' a furat in jurul orelor…

- Un barbat a incercat sa isi dea foc miercuri dimineata in fata sediului Comisiei Europene la Bruxelles, insa a fost oprit de politisti, relateaza AFP. Potrivit unei surse politienesti, este vorba de...

- Un barbat de 51 de ani, cunoscut pentru faptul ca practica cersetoria, a fost arestat preventiv, fiind acuzat ca a violat un copil de 14 ani. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, fapta ar fi avut loc in centrul municipiului Vaslui si a fost sesizata la numarul…

- Momente de panica pentru numeroși șoferi din Arad! Un biciclist a reușit sa bage groaza in cei din jur atunci cand a fost surprins pedaland cu o bomba de 50 de kilograme fixata pe șaua bicicletei!

- Un barbat a fost grav ranit prin injunghiere, joi, in fata sediului Ministerului britanic de Interne, la Londra, a anuntat politia, care a procedat la o arestare, iar viata victimei este in pericol, a precizat politia intr-un comunicat, relateaza AFP.

- Panica sambata noapte in zona UTA: un barbat a amenințat cu cuțitul trecatorii. El a fost oprit și ulterior, amendat de polițiștii locali ai Serviciului Ordine Publica și Circulație, inainte de a face victime. Acesta este un barbat de 32 de ani, din Bacau. El a fost sancționat contavențional cu 1.000…

- Scandal monnstru, pe strada, in plina zi, la Arad. Un martor a surprins și a filmat o scena incredibila intre doua persoane aparent soț și soție, femeia agresandu-l pe barbat cu pumni și palme aplicate direct in figura. Filmulețul a fost postat pe Faceboo și Ytb. Dupa ce un martor a sunat la 112, Poliția…