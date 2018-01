Stiri pe aceeasi tema

- Este ancheta la un liceu din județul Arad, dupa ce un elev din Ineu a aruncat catedra in aer cu o petarda de mare putere. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar Judetean Arad, Emilia Soriteu, a declarat, sambata, conform Mediafax , ca a fost inceputa o ancheta de catre conducerea Colegiului…

- COMPER 2018. Elevii din clasa pregatitoare și din clasele I-VIII din școlile private și de stat din mediul rural și urban, dar și din alte țpri in care se preda in limba romana pot participa la examen. Scopul concursului COMPER este evaluarea competențelor matematice și de comunicare in limba romanii,…

- Elevii si prescolarii, de luni, la cursuri Elevii si prescolarii se întorc, de luni, la cursuri, dupa o vacanta de trei saptamâni. Anul 2018 aduce mai multe noutati între care un nou format al examenului de bacalaureat. Prima sesiune a bacalaureatului începe…

- Panica in cantonamentul FCSB-ului din Antalya. Elevii lui Nicolae Dica au tras o sperietura zdravana dupa ce un taximetrist a pierdut controlul masinii, a intrat pe contrasens si a lovit inn plin gardul de protectie de plexiglas al incintei unde se antrenau jucatorii vicecampioanei Romaniei. A

- Ministerul Educației Naționale (MEN) a aprobat printr-un ordin publicat in Monitorul Oficial introducerea unei noi discipline opționale pentru elevii de liceu – Adolescența și autocunoaștere, o materie ce iși propune sa abordeze, printre altele, subiecte legate de familie, prezentata ca „mediu al dragostei…

- EVALUAREA NATIONALA 2018. Inscrierea la Evaluarea Naționala se va face in perioada 4-8 iunie 2018 (8 iunie 2018 fiind și data la care se finalizeaza cursurile la clasa a VIII-a in acest an școlar). Prima proba scrisa din cadrul Evaluarii Naționale, adica cea de limba si literatura romana,…

- Coreea de Nord a ascuns un test esuat al unei rachete. Surse guvernamentale americane citate de „The Diplomat” afirma ca un test cu racheta nord-coreean a esuat în luna aprilie a anului trecut, provocând o explozie în apropierea orasului Tokchon. Afirmatia ar…

- Ministerul Educatiei vrea ca elevii de liceu minus; profilul Real minus; sa studieze Educatie artistica, in loc de Fizica, iar in loc de a doua limba straina, Animatie.Dupa ce a incetatenit manualul unic, ministrul Educatiei, Liviu Pop, mai pregateste o revolutie in domeniul invatamantului.De aceasta…

- Presedintele SMF Arad, Adrian Darabantiu, a declarat, miercuri, pentru News.ro, ca o parte dintre medicii de familie din judet au aderat la protestul privind subfinansarea asistentei medicale si nu elibereaza retete compensate sau gratuite si nici trimiteri. In plus, Darabantiu a anuntat ca…

- Un pasager al unei curse aeriene pe ruta Londra-Malaga a folosit iesirea de urgenta si s-a urcat pe aripa stânga a avionului, în semn de protest fata de întârzierea cu o ora a îmbarcarii si cu jumatate de ora în cazul debarcarii, relateaza BBC News. Incidentul…

- Incidentul a avut loc miercuri seara, in jurul orei 20.30, in timp ce victima cobora din tramvai. Dupa metoda cunoscuta, cei patru au inconjurat-o și au reușit sa ii fure portofelul in care se aflau 800 de lei și acte personale. Ei au fost insa observați de ceilalți calatori, iar scandalul…

- Atacantul echipei FCSB, Harlem Gnohere, a fost sanctionat cu suspendare de trei etape si amenda de 7.000 de lei, miercuri, de Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal, dupa eliminarea din meciul cu FC Viitorul, din etapa a 22-a a Ligii 1, informeaza site-ul lpf.ro.

- Proiectul UDMR de infiintare a unui liceu teologic cu predare exclusiv in limba maghiara a primit raport de admitere in Comisia pentru invatamant, stiinta, tineret si sport din Camera Deputatilor, noua unitate de invatamant urmand sa functioneze intr-un corp al Colegiului National „Unirea”. Votul in…

- Desi s-a promis ancheta in regim de urgenta in „cazul Florica Hosu” – femeia de 70 de ani care, la inceputul lunii iulie 2017, a murit la Spitalul Judetean din Arad, dupa cinci saptamani de la internare – nici acum nu avem rezultatul anchetei. Reamintim, familia defunctei i-a acuzat pe medicii care…

- Elevii și “fuga” de la ore merg mana in mana cam de cand a aparut școala. Insa adolescenții nu chiulesc la fel la toate școlile și pe tot parcursul anului. Un liceu din Gherla se poate lauda cu cele mai puține absențe intre liceele din tot județul. La unitațile de invațamant din județul Cluj s-au …

- Poli Iași a ratat o ocazie uriașa de a restabili contactul cu grupul echipelor din play-off, pierzand la Brașov cu Sepsi Sf. Gheorghe (1-2). Moldovenii sunt la 6 puncte de locul 7 și-au incheiat meciul de luni seara din nou cu un om in minus pe teren. A fost eliminat Jagodinskis in minutul 90, insa…

- Incidentul a fost raportat si conducerii Inspectoratului Scolar Judetean Caras-Severin. "Din pacate, un astfel de eveniment a avut loc si in judetul nostru. Incidentul s-a petrecut intre trei eleve de clasa a IX-a. Am fost informati de catre conducerea unitatii de invatamant de cele intamplate,…

- Microsoft Romania și Adfaber au organizat in cadrul Hour of Code - cel mai de amploare eveniment IT din lume - o serie de evenimente in peste 150 școli din Romania in care elevii de gimnaziu, pasionați de IT au avut posibilitatea sa iși antreneze abilitațile in Minecraft și sa iși scrie propria versiune…

- Comisia de recurs a FRF a redus de la patru la doua jocuri suspendarea dictata de Comisia de Disciplina fotbalistului formatiei CSM Poli Iasi Ionut Cioinac, dupa meciul cu Dinamo, din etapa a XIX-a a Ligii I, informeaza LPF.Insa Cioinac ramne cu penalitatea sportiva de 5.000 de lei. Hotararea…

- Doi porci mistreți au reușit sa patrunda într-un liceu din Kyoto, Japonia, au intrat în salile de clasa și chiar s-ar balacit în pisicina școlii. Cursurile și examenele au fost întrerupte pâna la rezolvarea problemei. Un martor a filmat momentul cu unul…

- Sanctiuni pentru elevii de la Scoala Poroschia care au hartuit si agresat o profesoara in timpul orelor de curs in Eveniment / Inspectoratul Scolar Judetean Teleorman a declansat o ancheta la Scoala Poroschia, dupa ce in mediul online a aparut o filmare in care un grup de elevi agresau o profesoara,…

- Cel putin cinci persoane au fost ranite dupa ce un individ a lovit cu un vehicul un grup de pietoni, sambata dimineata, in orasul Londra, autoritatile britanice suspectand ca incidentul s-a produs dupa o altercatie. Incidentul rutier a avut loc sambata in jurul orei 3.00 (5.00, ora Romaniei), la intersectia…

- Va reamintim ca meciul nu a mai inceput, fiindca una dintre Ambulanțe a transportat o femeie in stare grava la Ineu și a ajuns la teren dupa cele 15 minute regulamentare. Gruparea de pe Crișul Alb susținea ca, fiind vorba despre un caz fortuit, in sprijinul caruia a trimis și acte doveditoare la…

- Antrenorul celor de la Antwerp, Ladislau Boloni, a fost suspendat doua etape și amendat cu 2500 de euro pentru criticile la la adresa arbitrilor de la meciul cu Standard Liege, scor 0-0. Cum integritatea arbitrului Bram Van Driessche a fost pusa la indoiala de declarațiile lui Boloni, Comisia de Disciplina…

- Poliția a lansat imagini cu doi barbați despre care cred ca au fost implicați intr-o altercație in stația de metrou Oxford Circus din centrul Londrei. Conflictul dintre cei doi a provocat panica și a dus la evacuarea stație la ora de varf, scrie BBC News. 16 persoane au fost ranite, fugind din stație,…

- Samantha Cox, în vârsta de 24 de ani, este o profesoara din Statele Unite, ca fost arestata. Elevii sai au surprins-o în timp ce consuma droguri, iar apoi imaginile au ajuns la conducerea instituției. Tânara se afla singura în sala de clasa și nu a știut ca este…

- Conform datelor centralizate de Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE), livrarea in depozitele de carte școlara a tranșei a treia de manuale școlare destinate elevilor de clasa a V-a a fost finalizata in intregime in 39 de județe. Reamintim ca, in acord cu angajamentele asumate prin contract,…

- Taiwanezul Ching-Kuo Wu, suspendat provizoriu de catre Comisia de Disciplina a forului, a demisionat, luni, de la conducerea Federatiei Internationale de Box (Aiba). Italianul Franco Falcinelli va asigura conducerea interimara a AIBA pana la alegerea unui nou presedinte, la 27 ianuarie 2018, la Dubai,…

- Conform datelor centralizate de Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE), livrarea in depozitele de carte școlara a tranșei a treia de manuale școlare destinate elevilor de clasa a V-a a fost finalizata in intregime in 39 de județe. Reamintim ca, in acord cu angajamentele asumate prin contract,…

- Veronica Solomițchi, șefa Direcției Educație, Tineret și Sport a sectorului Buiucani, și Alexandru Fleaș, director al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a municipiului Chișinau, au fost sancționați cu mustrare de catre Comisia de Disciplina a Municipiului Chișinau. Sancțiunea vine dupa ce…

- Un elev a fost injunghiat la o școala din Alexandria de tatal unui copil care a venit sa opreasca un conflict. Tanarul, in varsta de 18 ani, a ajuns in stare grava la spital. UPDATE 17:52: Cei doi barbați care au participat la pedepsirea adolescentului in varsta de 18 ani – tatal puștiului de 14 ani…

- O intalnire a primarilor din judetul Arad cu vicepresedintele Consiliului Judetean, Sergiu Bilcea, s-a soldat cu un mars spre Prefectura. Alesii oraselor si comunelor au facut, fiecare, cate o simulare a bugetului pe anul viitor si spun ca noua lege fiscala va „ingropa” dezvoltarea. Intalnirea a…

- Doi elevi din clasa a saptea de la Colegiul National Alexandru Ioan Cuza din Ploiesti au fost tunsi la scoala, in sala de clasa, de profesoara de matematica. Incidentul a fost relatat, pe o retea de socializare, de deputatul USR, Dan Radulescu, acesta precizand ca a fost sunat de tatal unui elev…

- Comisia de Disciplina a LPF a decis astazi ca meciul Sepsi - Astra sa ramana 0-0 și ca giurgiuvenii sa nu caștige la "masa verde". Astra a facut apel dupa ce arbitrul George Radulescu a intarziat 10 minute startul reprizei a doua, dar Comisia de Disciplina a refuzat demersul giurgiuvenilor. ...

- Comisia de Disciplina din cadrul AJF Arad, coordonata de jurist Ovidiu Ispas, a notificat 19 cluburi din fotbalul judetean sa-si achite datoriile. Vorbim de creante mai vechi de 30 zile. Iata cluburile datoare la AJF Arad, in ordinea in care apar pe site-ul institutiei: CSF CETATE SAVARSIN, CS INEU,…

- Elevii de clasa a VIII-a si de clasa a XII-a care vor participa in 2018 la Evaluarea Nationala si la examenul de bacalaureat pot incepe deja pregatirea pentru cele doua testari. Ministerul Educatiei Nationale le-a pus...

- Tehnicianul echipei Astra Giurgiu, Edward Iordanescu, a fost suspendat doua meciuri si penalizat cu 2.900 de lei, dupa partida cu ACS Poli Timisoara, din Liga I, la care a fost trimis in tribuna. "In baza art. 53.1. din RD se sanctioneaza dl. Iordanescu Edward, antrenor principal FC Astra, cu suspendare…

- Elevii de clasa a VIII-a și de clasa a XII-a care vor participa în anul 2018 la Evaluarea Naționala și examenul național de Bacalaureat au la dispoziție, începând de miercuri, 1 noiembrie, modele de subiecte în vederea

- Elevii din Dej care au obținut media 10 la testele naționale pentru admirea in liceu sau la BAC 2017 au fost premiați de CJ Cluj. In cadrul unei festivitați ce a precedat ședința ordinara a Consiliului Județean Cluj de luni, 30 octombrie 2017, președintele forului administrativ județean, Alin Tișe,…

- Meciul de fotbal Pescarusul Garliciu Infratirea Cogealac, din etapa a saptea a Ligii a 6 a a judetului Constanta, Seria Nord, nu s a disputat la data initiala, intrucat, dupa cum se precizeaza intr o informare a Comisiei de Disciplina a Asociatiei Judetene de Fotbal Constanta, brigada de arbitri nu…

- Elevii din intreaga tara ar putea fi obligati sa poarte uniforma. Cel putin asta prevede un proiect de lege initiat de deputatul PSD Catalin Radulescu, depus la Comisia de Administratie a Camerei Deputatilor. Oficialul a argumentat ca introducerea uniformei in scoli ar masca discrepantele statutului…