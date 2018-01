Stiri pe aceeasi tema

- O alerta a fost trimisa din greseala locuitorilor din Hawaii pentru a-i preveni asupra unui atac iminent cu racheta balistica si a le cere sa se adaposteasca, o amenintare dezmintita imediat de autoritatile arhipelagului. In postari pe Twitter, guvernatorul din Hawaii, David Ige, si agentia locala de…

- Mai mulți lideri ai PSD cer, incepand de vineri seara, devansarea urgenta a Comitetului Executiv (CEx) al partidului pentru inceputul saptamanii viitoare, luni sau marți, in condițiile in care acesta era programat sa aiba loc intre 28 și 31 ianuarie, la Iași. Dumitru Buzatu, președintele PSD Vaslui…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, este de parere ca Sorin Grindeanu nu ar fi declanșat razboiul impotriva propriului partid daca nu l-ar fi sfatuit Victor Ponta. Codrin Ștefanescu a declarat pentru DCNews ca tensiunile și conflictele nu ar fi aparut in interiorul partidului daca…

- Andi Topala Domnule prim-ministru, m-am indoit mult in privința dumneavosatra cand ați fost propus. Nu v-aș fi votat, pentru ca, spre deosebire de deputatul coleg Liviu Pleșoianu, nu am acest drept. E drept, am fost orbit de caracterizarile publice „pe surse” (ca sa va citez expresia nedemna din ședința…

- Mugur Ciuvica a reacționat foarte dur dupa ce premierul Mihai Tudose a decis sa nu-l demita pe șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu. In acest sens pe pagina de Facebook a Grupului de Investigații Politice a fost postat un scurt colaj, care ii infațișeaza in fotografii, in ordine pe polițistul pedofil,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca il sustine in continuare pe premierul Mihai Tudose si ca nu se impune organizarea unui congres extraordinar al partidului. Ajuns la sediul PSD, unde are loc sedinta Comitetului Executiv National, Dragnea a fost intrebat daca este nevoie de o restructurare…

- Procuroarea Mihaela Iorga Moraru a formulat o noua actiune in instanta impotriva sefei DNA, precum si a adjunctului ei, Marius Iacob, pentru anularea Ordinului nr. 301/5.07.2017, prin care aceasta a fost revocata din functia de procuror la Directia Nationala Anticoruptie, dupa ce, in septembrie 2017, si-a…

- Guvernul are pe ordinea de zi a sedintei de joi amanarea mai multor masuri fiscale care vizeaza plata obligatiilor fiscale intr-un cont unic la Trezorerie. Potrivit unor surse citate de Mediafax, pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de joi exista un proiect de ordonanta de urgenta pentru prorogarea…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare meteo de ninsori si viscol la munte, respectiv precipitatii mixte si polei in restul regiunilor, valabila din aceasta noapte pana in seara Ajunului de Craciun. Potrivit meteorologilor, in intervalul 23 decembrie, ora 2.00 – 24…

- Cea mai buna veste pentru locuitorii din zona Prelungirea Ghencea-Domnești, dar și pentru șoferii care folosesc Centura Capitalei, a venit in sfarșit, dupa ani de așteptare. Ordinul de incepere pentru constructia Pasajului Domnesti va fi dat in prima saptamana din luna ianuarie 2018 și nimic nu mai…

- Daca acum PNL și liderul partidului se opun vehement eliminarii președintelui Romaniei din procedura de numire a procurorilor-șefi, in urma cu patru ani, Ludovic Orban spunea exact contrariul. Imediat dupa ce, pe 23 august, ministrul justiției, Tudorel Toader, venea cu propunerea de eliminare a președintelui…

- Un ofițer SRI a accidentat mortal, luni seara, o persoana, in localitatea ilfoveana Tancabesti, in timp ce se deplasa dinspre Ploiești spre București. Potrivit reprezentanților IPJ Ilfov, ofițerul avea alcoolemie de 0,43 ml/l alcool pur in aerul expirat. „Ieri dupa-amiaza, in jurul orelor 18,00, pe…

- Un cetațean francez a caștigat un proces la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, impotriva statului francez, dupa ce a fost condamnat inițial pe probe obținute in urma unor convorbiri telefonice, in baza unor proceduri separate, pe care nu a avut posibilitatea sa le conteste inițial, potrivit unei…

- Poliția Capitalei este in alerta din cauza unui nou incident la metrou. Polițiștii cer sprijinul populației pentru a gasi o femeie care amenința calatorii. “Poliția Capitalei intervine in toate statiile de metrou pentru protejarea persoanelor aflate in aceste locatii si pentru identificarea unei femei…

- Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a anunțat, joi, ca sesizeaza Parchetul Militar in cazul operatoarei de la 112 care nu a anunțat Poliția Capitalei dupa agresarea fetei care a reușit sa se salveze in stația Costin Georgian sa mearga la Poliția Transport Public. Inițial, tatal fetei a declarat…

- Procurorii anticorupție au dispus, luni, schimbarea incadrarii juridice, in sensul reținerii formei agravante a infracțiunilor inițiale, precum și punerea in mișcare a acțiunii penale fața de societatea Teldrum și de reprezentanții acesteia, intr-un dosar privind fraudarea fondurilor europene, cu un…

- Ambasadorul Romaniei in Marea Britanie, Dan Mihalache, a facut afirmație naucitoare despre situația romanilor blocați pe aeroportul din Luton din cauza vremii. Dan Mihalache a declarat, pentru Mediafax, ca nu are cunostinta de situatia romanilor de pe aeroportul din Luton, dar ca rolul ambasadei este…

- Fostul deputat Cristian Rizea a fost condamnat, joi, de magistrații Curții Supreme la 4 ani și opt luni de inchisoare, in dosarul in care a fost trimis in judecata, alaturi de omul de afaceri Lucian Colțea, pentru trafic de influența și spalare de bani. Decizia instanței nu este definitiva și poate…

- Premierul Mihai Tudose a anunțat miercuri, la debutul ședinței de Guvern, ca va fi decretat doliu național in zilele de 14, 15 și 16 decembrie, cand sunt programate funeraliile Regelui Mihai. “Astazi, pe ordinea de zi, daca Secretariatul General al Guvernului s-a mișcat corespunzator, va fi decretata…

- Fostul ministru Cristian David a fost condamnat, marți, la cinci ani de inchisoare in dosarul in care a fost trimis in judecata de DNA pentru luare de mita. Decizia nu este definitiva. Inalta Curte l-a condamnat, marți, pe fostul ministru de interne, Cristian David, in dosarul fostului președinte al…

- Nu mai puțin de 102.011 elevi care erau inscrisi in scoli in anul trecut nu au fost regasiti in anul școlar 2017-2018: 13.471 dintre ei au abandonat sistemul de educatie, peste 8.000 s-au retras, iar aproximativ 21.500 nu s-au mai prezentat la ore, potrivit datelor prezentate de ministrul educatiei,…

- Meteorologii au emis Cod galben de viscol pentru 16 judete si pentru Bucuresti pana duminica dupa-amiaza. In Banat si in Muntenia viteza vantului va depasi la rafala 90 de kilometri pe ora. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), in judetul Caras-Severin se vor semnala, pana la ora…

- Un pacient a cazut duminica dimineața de la etajul patru al Spitalului Județean Valcea. Barbatul, in varsta de 68 de ani, s-a prabușit pe podul dintre doua corpuri de cladire ale spitalului, unde a ramas blocat. Mai multe echipe de pompieri au intervenit pentru salvarea pacientului. Angajații Inspectoratului…

- Cel puțin doua instituții de siguranța naționala erau obligate sa asigure securitatea ministrului afacerilor interne, in cazul posibilei interceptari ilegale al acestuia prin sisteme de inregistrare audio. Serviciul de Protecție și Paza, condus de Lucian Pahonțu, și Direcția Generala de Protecție Interna…

- Omul de afaceri Costel Cașuneanu a fost adus, marți dupa-amiaza, la sediul Parchetului de pe langa Curtea de Apel (PCA) Ploiești pentru a fi audiat in dosarul de evaziune fiscala și spalare de bani in care anchetatorii au facut percheziții in mai multe județe. Potrivit unor surse apropiate anchetei,…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a trimis catre Ministerul Finanțelor Publice (MFP) o propunere de menținere, in 2018, a punctului-amenda la valoarea din prezent, respectiv 145 de lei. Purtatorul de cuvant al MAI, Monica Dajbog, a precizat, marți, ca aceasta masura a fost propusa pentru a nu genera…

- Peste 10.000 de manifestanți au blocat, duminica seara, centrul Capitalei, protestand fața de Guvernul PSD și fața de parlamentarii de la putere. Totodata, și in mai multe orașe din țara mai multe persoane au ieșit in strada. Circulația pe Bulevardul Kiseleff a fost oprita. Protestele au fost anunțate…

- Omul de afaceri Ioan Neculaie, cautat dupa ce Curtea de Apel l-a condamnat la doi ani de inchisoare cu executare, a fost depistat, in noaptea de joi spre vineri, la punctul de trecere a frontierei din Giurgiu, in timp ce incerca sa iasa din țara. Fostul finanțator al FC Brasov era cautat de joi dupa-amiaza…

- Președintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a respins, marți, acuzatiile potrivit carora PSD si ALDE ar fi incercat sa tergiverseze achizitia rachetelor Patriot. Liderul PSD a declarat, insa, la Parlament ca, in ziua in care ar fi trebuit sa avizeze proiectul de achizitie al rachetelor, mai multi…

- Mai multe persoane au fost ranite intr-un accident produs, joi, in localitatea Raducaneni, din județul Iași, unde un microbuz s-a ciocnit cu un TIR. “Sunt 12 victime, conștiente. La fața locului s-au deplasat doua echipaje de prim ajutor, doua ambulanțe, doua autospeciale transport victime multiple…

- Consilierul onorific al premierului Mihai Tudose, avocatul Gheorghe Piperea, ii sugereaza președintelui PSD sa-și dea demisia „pentru a putea sa-și probeze nevinovația” in fața unui sistem „care pana acum l-a protejat si i-a fost partener”. Gheorghe Piperea reacționeaza dupa ce DNA l-a audiat și l-a…

- Moneda naționala a atins luni cea mai slaba cotație din 2012 și pana in prezent in raport cu euro, cursul anunțat de Banca Naționala a Romaniei (BNR) fiind de 4,6495 lei pentru un euro, in creștere cu 1,05 bani (0,23%) in comparație cu valoarea din ședința precedenta, de 4,6390 lei pentru un euro. Cotația…

- Premierul Mihai Tudose a declarat ca este dreptul civic al celor care doresc sa participe la protestele organizate impotriva guvernului. Intrebat, la ieșirea de la congresul TSD de la Romexpo, cum comenteaza faptul ca duminica au loc noi proteste, Mihai Tudose a spus: “E dreptul lor civic”. Un nou protest…

- Magistrații Judecatoriei Sectorului 2 au decis arestarea preventiva pentru 30 de zile a barbatului care a fugit, marti seara, de la locul accidentului produs pe strada Baicului din Capitala, in urma caruia o femeie a murit, o tanara de 18 ani a fost ranita și mai multe mașini au ars. „Accidentul a…

- Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au votat, joi, emiterea unui aviz negativ in cazul proiectului Legilor justitiei, varianta trimisa spre analiza de catre Parlament. Decizia a fost luata cu majoritate de voturi, dupa ce 11 magistrati au votat pentru avizarea negativa a initiativei…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) este dispus sa cheltuiasca anual 40.000 de euro pentru un nou sediu, potrivit unui anunț postat pe site-ul instituției chiar in perioada in care Institutul Național al Magistraturii (INM) anunța anularea cursurilor de formare pentru procurori și judecatori,…

- Secția pentru procurori din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) urmeaza sa ia in discuție, marți, raportul Inspecției Judiciare privind controlul efectuat la Direcția Naționala Anticorupție (DNA) și va emite un aviz consultativ. Pe ordinea de zi a sedintei de marti a Sectiei pentru Procurori din…

- Consiliul Concurenței este dispus sa accepte exceptarea producatorilor de energie regenerabila și a celor de gaze din Marea Neagra de la regula privind obligația de tranzacționare pe bursa, a declarat, luni, Bogdan Chirițoiu, președintele instituției, citat de Agerpres. “Problema pe care o avem in Romania…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a depus, luni, o plangere penala la DIICOT impotriva „Mortului lui Dragnea”, fostul angajat la o companie a Primariei Alexandria, Romica Parpalea. Carmen Dan il acuza pe Parpalea de șantaj, prin incercarea de a obține un folos nepatrimonial pentru sine sau pentru…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, vineri, ca ar fi oportun ca masura privind suspendarea angajarilor la stat sa fie menținuta și in 2018, intrucat cheltuielile generale de funcționare ale statului trebuie sa fie menținute la nivelul actual. Liderul ALDE considera, ca și colegii…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a precizat vineri, cu privire la legea recursului compensatoriu, ca studiul de impact se efectueaza in procedura de elaborare și adoptare a actului normativ, adaugand ca procurorul general Augustin Lazar, care “astazi vorbește despre lipsa unui astfel de studiu”,…

- Fosta judecatoare Camelia Bogdan face o solicitare demna de un regim totalitar care nu accepta și incalca drepturile și libertațile fundamentale ale omului – inchiderea unei instituții de presa. Potrivit Lumea Justiției, fosta judecatoare, exclusa din magistratura in data de 8 februarie 2017, pentru…

- Administrația Naționala de Meteorologie a prelungit, marți dupa-amiaza, atenționarea nowcasting Cod galben de vant puternic pentru municipiul București pana la ora 23.00. Potrivit meteorologilor, intre orele 18.00 – 23.00, in zona Capitalei se vor semnala intensificari ale vantului care temporar vor…

- Emil Boc, fost premier, si Adriean Videanu, fost ministru, au ajuns, vineri, la Tribunalul Bucuresti, unde vor fi audiati ca martori in dosarul in care Vasile Blaga este judecat pentru trafic de influenta, in legatura cu finantarea PDL. Cei doi au refuzat sa faca declaratii presi la intrarea in sediul…

- Scriam intr-un articol precedent despre un produs alimentar extrem de benefic și eficient pentru sanatate și pentru prevenirea sau tratarea unor afecțiuni – Melissimo®, creat din suc de catina, miere pura și apa alcalina. Astazi va prezentam in detaliu acest produs și efectele pe care le are catina…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, marti, ca le va sugera membrilor comisiei parlamentare pentru legile justitiei sa elimine din acestea prevederile legate de procedura de numire a procurorilor-sefi pana cand se va pronunta Comisia de la Venetia. Liviu Dragnea a spus ca ”nu…

- Regia Autonoma de Transport București suspenda, incepand de luni, linia turistica “Bucharest City Tour”, informeaza RATB, printr-un comunicat postat pe site-ul propriu. “Din cauza condițiilor meteo nefavorabile din perioada sezonului rece, improprii desfașurarii transportului cu autobuze supraetajate,…