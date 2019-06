Până pe 26 iunie se fac înscrieri pentru învăţământul profesional dual (Social) Luni, 24 iunie 2019, au inceput inscrierile la scolile profesionale si in invatamantul profesional dual. Elevii de clasa a VIII-a care vor sa urmeze cursurile duale, unde primesc bursa lunara de cel putin 400 lei, trebuie sa completeze o fisa de inscriere la secretariatul scolii gimnaziale la care invata. Tinerii depun apoi, in perioada 24-26 iunie, fisa de inscriere la liceele care organizeaza clase duale. A doua etapa... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

Sursa articol si foto: www.brasovultau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi incep inscrierile la școlile profesionale și in invațamantul profesional dual. Elevii care au terminat clasa a VIII-a și care vor sa invețe o meserie, au la dispoziție doar doua zile pentru inscriere. Elevii de clasa a VIII-a care vor sa urmeze cursurile duale, unde primesc bursa lunara de cel…

- Absolventii de liceu au la dispoziție 60 de zile pentru a se inscrie la AJOFM in Social / on 21/06/2019 at 11:28 / Absolvenții institutiilor de invatamant au la dispoziție 60 de zile de la absolvire pentru a se inregistra in evidentele agențiilor pentru ocuparea fortei de munca pentru a beneficia…

- Executivul a aprobat in sedinta de Guvern de miercuri, 12 iunie 2019, o hotarare ce va permite ca elevii/tinerii cu cerinte educationale speciale (CES) din invatamantul special care, pe perioada scolarizarii locuiesc in internatul unitatii de invatamant, sa primeasca alocatia zilnica de hrana pe toata…

- Elevii de clasa a VIII-a incheie vineri, 7 iunie, cursurile anului școlar 2018-2019. Totodata, vineri este ultima zi de inscriere la Evaluarea Naționala 2019. Articolul Vineri, ultima zi de cursuri și de inscriere la Evaluarea Naționala la clasa a VIII-a apare prima data in GAZETA de SUD .

- Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Brașov a anunțat ca sunt disponibile 1.832 de posturi pentru invațatori și educatori. Prin urmare in perioada urmatoare se vor organiza inspecții la clase, intre 5 și 28 iunie 2019, dar se vor susține și teste scrise, pe data de 17 iulie 2019. …

- Pastrand traditia, la Ploiesti se desfasoara o noua editie a manifestarii Bursa de Valori Educaționale, prin intermediul careia unitațile de invațamant liceal din municipiul resedinta al Prahovei iși prezinta ofertele pentru anul școlar 2019 – 2020. Editia din acest an, organizata in Sala Coloanelor…

- Elevii din invatamantul preuniversitar si copiii de gradinita se vor intoarce luni la cursuri, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale citat de Agerpres.roUrmatoarea vacanta, cea de vara, este programata in perioada 15 iunie 15 septembrie.Pentru clasele terminale din invatamantul…

- BRAVO… Elevii vasluieni obtin rezultate remarcabile si in invatamantul profesional, nu doar in invatamantul liceal. Dovada in acest sens stau premiile obtinute de doi elevi de la Liceul “Stefan Procopiu” la faza nationala a Concursului pe Meserii 2019. Este vorba despre Danaila Elena Georgiana, clasa…