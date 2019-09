Stiri pe aceeasi tema

- Imagini greu de privit, din interiorul Sectiei de Psihiatrie de la Palazu Mare - Constanta, au fost date publicitatii. „Este un loc unde s-ar putea turna un film de groaza“, au spus cei care au postat fotografiile.

- USR Constanța publica imagini deplorabile din Secția de psihiatrie (Palazu Mare) a Spitalului Județean din Constanța. In imagini apar paturi vechi, tavane din care picura apa și toalete insalubre, potrivit Mediafax.„Secția de psihiatrie(Palazu Mare) a Spitalului Județean din Constanța arata…

- Condiții de spitalizare greu de imaginat și pacienți ingramadiți pana la limita in Spitalul de Boli Psihice din Borșa, județul Cluj. Situația a ieșit la iveala dupa ce deputatul Emanuel Ungureanu a facut publice imagini din saloane.

- Un pacient de la Spitalul de Neuropsihiatrie si Masuri pentru Siguranta Sapoca, judetul Buzau, a omorat, in noaptea de sambata spre duminica, patru pacienti si a ranit alti noua cu un stativ de perfuzie. Ulterior, unul dintre cei raniti a decedat, astfel ca numarul celor ucisi a ajuns la cinci. Barbatul…

