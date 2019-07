Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Barlad a fost diagnosticat cu leptospiroza dupa ce a fost transferat la Spitalul ‘Dr. C. I. Parhon’ din Iasi, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al unitatii medicale, Ionut Nistor. Potrivit sursei citate, barbatul, in varsta de 50 de ani, a fost adus la Spitalul Parhon din Iasi dupa…

- Un medic de la Ambulanta Vaslui este acuzat de colegii sai ca ar fi parasit echipajul in timp ce transporta un pacient de la Barlad la Iasi, ca nu se prezinta la timp la serviciu, dar si ca uneori nu resuciteaza pacienti aflati in stop cardio-respirator. Reprezentantii sindicatului Serviciului Judetean…

- Gustave și Negruzzi se rascolesc Intr-o lume in care Moțoc devine exponentul principal de decizie in centrul urbei cred ca ar trebui trase toate semnalele de alarma in vederea protejarii monumentelor istorice deoarece Iașul inca poarta titulatura de capitala culturala . Dupa ce in anul 2018 Vasile…

- ROMANIA - GERMANIA 2019. La un moment dat, Ciobanu a fost intrebat ce lucru a adus cu el din Romania, scrie gsp.ro. "Esarfa bunicii. O port cu mine, sa imi poarte noroc. Bunica e cea care m-a crescut de mic, a murit acum 6 luni", a spus Ciobanu. Citeste si Adrian Rus, transfer oficial la MOL…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis avertizare COD GALBEN, de risc de inundatii, pentru cursuri de ape din Neamt. Avertizarea este valabila astazi, 20 iunie, pana la ora 16:00. Sunt vizate urmatoarele rauri: Trotus-bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior…

- ISTORIE SI PODOABE Muzeul „Vasile Parvan” Barlad organizeaza o noua expozitie cu tematica arheologica in colaborare cu Complexul National Muzeal „Moldova” Iasi, Muzeul de Istorie „Paul Paltanea” Galati si Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci. Vernisajul expozitiei va avea loc sambata, 8 iunie, ora…

- Noapte alba, in judetul Vaslui. Viitura formata pe raul Barlad a creat probleme in zona de nord, la limita cu judetele Iasi si Neamt. Zeci de locuințe si gospodarii din comunele Bacesti si Todiresti au fost inundate, dupa ce in zona cantitațile de precipitații cazute au depașit 60l/mp si doua rauri…

- Hidrologii au emis luni un cod portocaliu de inundații in județele Neamț, Iași, Vaslui, Bacau și Vrancea. Atenționarea hidrologica este valabila pana marți, la ora 9. Din cauza ploilor inregistrate in ultimele ore, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile…