(P) Experiențe de neuitat si distracție fără limite la Summer Well, între 9 – 11 august 2019 Vara aceasta devine scena distracției și a amintirilor memorabile pentru cei care se pregatesc de weekendul Summer Well. The National, The 1975, Jungle, Razorlight, Maribou State, Tender, Pale Waves, Black Honey, Zola Blood și Red Rum Club sunt artiștii care vor susține LIVE concerte pe Orange Main Stage, iar pe Red Bull Music Stage te vei intalni cu IAMDDB, AJ Tracey, Subcarpați și Bobby Basil. Devenit deja o tradiție de București, a noua ediție Summer Well va așteapta in perioada 9-11 August 2019 pe Domeniul Știrbey, Buftea. Trei zile de festival cu un line-up compus din nume mari ale scenei… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

- Mai multe opere de arta create de un robot al Microsoft dotat cu inteligenta artificiala au fost expuse la Muzeul de Arta de pe langa Academia Centrala de Arte Frumoase din Beijing, relateaza marti agentia Xinhua, potrivit Agerpres. ''Nivelul artistic este comparabil cu cel al unui student absolvent…

- Olimpia Aiud a reușit o performanța remarcabila, reușind sa se claseze pe locul patru, pe țara, la nivelul juniorilor A1. “Olimpicii” pregatiți de antrenorul Ion Ilie au repus municipiul Aiud pe harta fotbalului romanesc, calificandu-se in “careul de ași” al acestei competiției juvenile. Olimpia a…

- Naționalele de fotbal ale jurnaliștilor și artiștilor vor susține o partida demonstrativa, duminica, 30 iunie, ora 12:10, pe stadionul din Mogoșoaia, in cadrul Turneului Interparlamentar de fotbal, informeaza Revista Sport Magazin. Naționala jurnaliștilor, campioana olimpica și mondiala en-titre, care…

- Cea de-a X-a ediție a Festivalului de Recitare, Teatru și Desen „William Shakespeare“ a fost organizata de Șc. Gim. nr. 3, Balaceanca și Liceul Teoretic ”Traian Lalescu”, Branești, in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, Casa Corpului Didactic Ilfov, Primaria și Consiliul Local Branești,…

- Despre copii, un poet afirma cu umor și tandrețe ca ei „danseaza”, inainte „sa afle ca exista muzica pe lumea asta”. E știut ca universul din afara, cu tot in tumultul lui, vibreaza in armonii sonore știute numai de ei. Apoi, inmugurește copilaria. Ea e „inima tuturor varstelor” – dupa cum spunea, poetic,…

- Un numar de 60 de copii si adolescenti din Romania si Republica Moldova vor participa, sambata, la cea de-a cincea editie a concursului de interpretare "Pianul Fermecat" de la Galati, a anuntat, joi, managerul Centrului Cultural Dunarea de Jos Galati, Florina Zaharia, organizatorul evenimentului.…

- Cu doua hipermarketuri deschise in 2019, Kaufland a ajuns la 122 de magazine in Romania, si intentioneaza sa deschida inca 10 magazine noi pe an in aproape toate regiunile tarii, informeaza Economica.net"In lunile care urmeaza, mai si iunie, deschidem noi magazine in Constanta, Focsani, Buftea si Cluj…

