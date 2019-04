(P) Cum va afecta Brexit-ul economia Marii Britanii Marea Britanie a hotarat sa iasa din Uniunea Europeana in urma unui referendum organizat pe 23 iunie 2016. Atunci, 17,4 milioane de cetateni britanici au hotarat ca migratia in Regat genereaza mai multe costuri decat beneficiile aduse de apartenenta la organismul monetar unificat. Doar 15,1 milioane de britanici au votat impotriva iesirii tarii din UE. Startul procesului de părăsire a blocului comunitar s-a dat pe 29 martie 2017, când premierul Theresa May a notificat UE de activarea Articolului 50. A urmat un an de negocieri dure între reprezentanţii Uniunii şi… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 28 mart – Sputnik. Guvernul britanic a respins petiția pentru ramânerea în UE, deși aceasta a acumulat deja peste 5,8 milioane de semnaturi. Potrivit Cabinetului, ignorarea rezultatelor referendumului pentru Brexit ar submina încrederea în democrația britanica,…

- 29 martie - Timp de doi ani aceasta a fost data marcata cu rosu in calendar ca fiind momentul rupturii definitive dintre Regatul Unit si blocul comunitar, la finalul perioadei de negocieri initiate fix in urma cu doi ani.Totusi, dupa reuniunea de joi din capitala Belgiei este sigur ca in…

- Cu mai putin de o luna inainte de Brexit, negociatorii britanici si cei ai Uniunii Europene se reunesc marti la Bruxelles, in incercarea de a gasi un compromis susceptibil sa convinga parlamentul britanic sa voteze ''acordul de divort'' si sa evite socul unei separari brutale, noteaza AFP. Intalnirea,…

- Cu mai putin de o luna inainte de Brexit, negociatorii britanici si cei ai Uniunii Europene se reunesc marti la Bruxelles, in incercarea de a gasi un compromis susceptibil sa convinga parlamentul britanic sa voteze ''acordul de divort'' si sa evite socul unei separari brutale, noteaza AFP.Intalnirea,…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat miercuri ca exista "un loc special in iad" pentru arhitectii campaniei de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana. In plus, el a reiterat ca UE nu va renegocia acordul cu Regatul Unit si si-a exprimat speranta ca premierul britanic,…

- Mai raman doar doua luni pentru ca retragerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana sa devina realitate, pe 29 martie, dar inca mai este un drum lung de parcurs in acest proces, ceea ce face dificil de prevazut cum se va materializa Brexitul, comenteaza agentia…

- Negociatorii britanici si europeni in dosarul Brexitului ''intra in impas'' in incercarea de a evita un scenariu in care Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord paraseste Uniunea Europeana fara un acord, a estimat miercuri ministrul de externe irlandez Simon Coveney, citat…

- Partidul Democratic Unionist (DUP) din Irlanda de Nord, care sustine in parlamentul de la Londra guvernul premierului britanic Theresa May, a afirmat vineri ca doreste sa ajunga la un consens privind un acord functionabil pentru Uniunea Europeana si Regatul Unit si considera ca exista cai de a evita…