- De la inceputul anului si pana la aceasta data, s-au format peste 560 de dosare de conciliere in cadrul Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB), depasind cele 550 de dosare formate in tot anul trecut, a anuntat, luni, institutia, potrivit news.ro.”O categorie…

- Promotorul concursului este Primaria Municipiului Cluj-Napoca, iar organizatorul este Ordinul Arhitecților din România, prin Filiala Teritoriala Transilvania, în parteneriat cu Ordinului Arhitecților din România (OAR). Joi, 10 octombrie 2019, la Centrul de Cultura Urbana –…

- Compania britanica Liberty Steel, care recent a convenit achizitionarea combinatului siderurgic de la Galati, intentioneaza sa investeasca mai multi bani in otelariile pe care le-a preluat de la ArcelorMittal, informeaza Bloomberg, potrivit Agerpres.Citește și: PSD ridica miza: Functii de…

- Vizibil, cuantificabil și benefic – așa descriu bancile efectul implicarii CSALB in rezolvarea problemelor dintre consumatori și instituțiile financiare. Dupa aproape trei ani și jumatate de activitate a Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) se constata o deschidere…

- In general, romanii nu intampina probleme cu bancile sau cu IFN-urile, peste 75% dintre cei chestionați au declarat ca au o relație buna cu instituțiile financiare. Cei nemultumiti au invocat printre motive comisioanele si conditiile contractuale dezavantajoase, potrivit CSALB, conform Mediafax.Dintre…

- Studiile realizate recent arata ca unul din doi romani nu isi poate impartasi problemele financiare cu partenerul de viata. Motivul principal: nu isi doresc sa strice atmosfera in casa. O alta categorie care trebuie tinuta departe de problemele cu banca sunt... colegii. Doar 1% dintre romani le-ar spune…