Dupa ce Executivul a adoptat, in sedinta din dimineata acestei prime zile a saptamanii, ordonanta de urgenta privind legile justitiei, ministrul Toader a iesit in fata presei cu precizari. Incepand prin a spune ca Guvernul a adoptat aceasta OUG “pentru corelarea unora dintre prevederile celor trei legi, pentru preluarea unora dintre recomandarile Comisiei de la […] OUG pe legile Justitiei, adoptata. Toader a vorbit despre modificarile aduse de Ordonanta is a post from: Ziarul National