- TRAGEDIE! Accident VIOLENT de mașina ! Trei dintre victime au murit pe loc. Bilanțul victimelor este CUMPLIT O tanara in varsta de 23 de ani a murit intr-un accident de mașina pe autostrada A1 Milano-Napoli, intre Modena Sud și Valsamoggia, in direcția Bologna, potrivit Libertatea. Romanca și alte trei…

- Un tanar in varsta de 23 de ani din Razvad, județul Dambovița, a fost gasit mort in locuința pe care o avea inchiriata la Londra, unde muncea in construcții. Tanarul Andrei Popescu se dusese in Anglia din urma cu doi ani pentru a munci in construcții, a anunțat ziarulromanesc.net. Deocamdata, nu se…

- Un moldovean, in varsta de 27 de ani, stabilit cu traiul in Italia, Torino, a decedat in urma unui accident cu motocicleta.Tanarul este originar din Nisporeni și se numește Andrei Britcari. Conaționalii au postat pe Facebook un anunț pentru a-i gasi familia și a-l aduce acasa.

- Un accident teribil a avut loc marți, 23 aprilie, in Italia, pe autostrada A5. Mircea Dragomir, un șofer roman de TIR, in varsta de 55 de ani, a murit, dupa ce medicii au incercat sa il țina in viața. Totul s-a petrecut in zona localitatii Pontremoli, la granita dintre Toscana si Emilia Romagna dupa…

- O tanara romanca in varsta de 24 de ani, Sorina Gheorghe, a murit intr-un accident cumplit in Anglia. Iubitul ei, Cristian Miculaiciuc, era blocat in trafic de o ora, din cauza tragediei, cand a aflat ca ea este victima.

- Accident cumplit pentru o mama care se afla la cumparaturi alaturid e cei doi copii ai sau. In momentul in care coborau pe scarile rulante, femeia s-a dezechilibrat, iar pruncul i-a cazut din brate peste balustrada.