In anul 1976 Germanii de la Boney M debutau cu albumul “Take the Heat Off Me” pe care se regasește și piesa “Sunny”. Aceasta avea sa ajunga un hit in Europa. Ocupa locul 1 in Germania, Franța, Austria, Belgia și Olanda și intra in top 5 in Marea Britanie, Norvegia, Elveția și Irlanda. Piesa prinde și in Coreea de Sud, Japonia și Noua Zeelanda. Cei de la Boney M au lansat mai multe variante ale acestui cantec. O prima rearanjare orchestrala o primește in anul 2000 pentru albumul “20th Century Hits” dar și in 2006 intr-um remix realiza de Mousse T pentru discul “The Magic of Boney M”. Inainte de…