Stiri pe aceeasi tema

- Orice incercare venita din partea Iranului privind inchiderea tranzitului maritim prin Stramtoarea Hormuz ca raspuns la decizia Statelor Unite de a nu mai accepta exceptii privind importurile de petrol iranian, va fi inacceptabila și nejustificata, a declarat un oficial american, citat de Reuters…

- Președintele SUA, Donald Trump, este dispus sa participe la un nou summit cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un, însa ar putea sa dureze ceva timp pâna când un astfel de eveniment va avea loc, a declarat John Bolton, consilierul prezidențial american pentru Siguranța Naționala, citat…

- Compania chineza Huawei a intentat, joi, un proces guvernului american, sustinand ca legea prin care i se restrictioneaza afacerile in SUA este neconstitutionala, transmite Reuters. Compania producatoare de echipamente de telecomunicatii a precizat ca s-a adresat unei instante federale din statul Texas,…

- Consilierul pentru securitate naționala al președintelui Donald Trump, John Bolton, a declarat marți ca Statele Unite vor examina impunerea de noi sancțiuni Coreei de Nord daca Phenianul nu va depune eforturi pentru renuntarea la programul sau nuclear, relateaza Reuters preluata de mediafax.…

- Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a numit Statele Unite ale Americii drept o tara in care nu se poate avea incredere si este doritoare de razboi, el cerand in acest context tarii vecine Armenia sa dezvolte relatiile cu Teheranul in pofida presiunilor SUA, relateaza Reuters.…

- Comandantul fortelor americane din Orientul Mijlociu, generalul Joseph Votel, s-a aliniat duminica evaluarii serviciilor de informatii ale SUA conform careia exista in continuare "zeci de mii" de luptatori ai gruparii jihadiste Stat Islamic in Siria si Irak, relateaza CNN si Reuters. Comentariile…

- Statele Unite ale Americii (SUA) sprijina "dictatori, calai si extremisti" in Orientul Mijlociu, a acuzat miercuri ministrul de externe al Iranului, Javad Zarif, intr-o postare pe contul sau de Twitter, ca raspuns la discursul presedintelui american Donald Trump privind Starea Uniunii, informeaza…

- Statele Unite ale Americii (SUA) sprijina ''dictatori, calai si extremisti'' in Orientul Mijlociu, a acuzat miercuri ministrul de externe al Iranului, Javad Zarif, intr-o postare pe contul sau de Twitter, ca raspuns la discursul presedintelui american Donald Trump privind Starea Uniunii,…