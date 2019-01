Organizaţii nonguvernamentale şi manageri culturali, premiaţi la Gala Administraţiei Fondului Cultural Naţional Organizatii nonguvernamentale si manageri culturali au fost premiati marti seara in cadrul celei de-a IV-a editii a Galei Premiilor Administratiei Fondului Cultural National.



"A fost un an important, complicat, un an in care au fost sustinute cel mai mare numar de proiecte. (...) Va multumesc ca aveti idei, ca in fiecare an veniti cu propuneri noi si incercam pe cat se poate sa facem cat mai accesibile mecanismele de abordare a fondurilor, ramanand in limitele unui context public care are exigentele lui", a spus Irina Cios, directoarea Administratiei Fondului Cultural National.

