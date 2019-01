Organizatia pentru interzicerea armelor chimice (OIAC) va include agentul neurotoxic Noviciok pe lista cu substante interzise, in urma unei propuneri in acest sens adoptate luni de membrii sai, informeaza Reuters preluata de Agerpres.

Cei 41 de membri ai forului de decizie al OIAC au convenit, in baza propunerii facute de SUA, Olanda si Canada, sa adauge pe lista cu substante interzise "doua familii de agenti chimici de mare toxicitate", intre care Noviciok, creat in era sovietica si folosit in atacul de anul trecut de la Salisbury, in Anglia.



Ambasadoarea Canadei la OIAC,…