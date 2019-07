Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din comuna Prundeni au emis un ordin de protectie provizoriu impotriva unui barbat de 51 de ani din comuna Scundu, dupa ce iubita l-a reclamat ca ar fi agresat-o fizic, au anuntat, miercuri, reprezentantii Inspectoratului de Politiei Judetean (IPJ) Valcea, potrivit Agerpres. Potrivit…

- Polițiștii au emis un ordin de protecție impotriva unui barbat din Suceava care a ajuns beat acasa și și-a lovit soția și fiica minor. In dupa amiaza zilei de vineri, o femeie de 36 ani din Suceava a sesizat prin apel telefonic ofițerul de serviciu al Secției de Poliție Burdujeni despre faptul ca soțul…

- Barbatul nu este la prima fapta de acest fel. In urma cu cateva zile a ieșit de sub incidența unui ordin de protecție, emis de judecatori, tot ca urmare a unor fapte de violența in familie. La data de 20 iunie 2019, Poliția orașului Baia de Arieș a fost sesizata de catre o femeie de 44 de ani, din comuna…

- Ordin provizoriu de protecție pentru un barbat din Poșaga, care a recidivat și și-a agresat soția și a amenințat ca da foc casei Polițiștii din Baia de Arieș au emis ordin de protecție provizoriu fața de un barbat care și-a agresat soția și a amenințat ca da foc casei. Barbatul nu este la prima fapta…

- Polițiștii din Vințu de Jos au emis un ordin de protecție provizoriu impotriva unui barbat care și-a agresat soția și a determinat-o sa plece de acasa, impreuna cu cei doi copii minori. Polițiștii l-au indepartat din locuința și i-au interzis sa se apropie de familia sa. Potrivit IPJ Alba, in dupa amiaza…

- Un barbat de 45 de ani, din municipiul Brașov este cercetat penal și a fost evacuat din propria locuinta, dupa ce și-a agresat fiica, in varsta de 17 ani, lovind-o cu pumnul, iar pe soția sa a amenințat – o cu bataia. Potrivit polițiștilor, la data de 18 iunie a.c., in jurul orei 09.00, au fost sesizați…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Fagaraș au emis un ordin de protecție provizoriu și au deschis dosar penal pentru violența in familie fața de un barbat, in varsta de 39 ani, din Fagaraș, dupa ce acesta și-a luat soția la pumni. Cu ocazia cercetarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul…

- Ieri, 13 mai 2019, in jurul orei 20,30, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni au fost sesizați de catre o femeie de 44 de ani, din comuna Scarișoara, cu privire la faptul ca, in seara aceleiași zile, a fost lovita și amenințata cu moartea, de soțul sau. Polițiștii au aplicat formularul de evaluare…