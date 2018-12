Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat sambata, intrebat daca liberalii ar putea accepta un guvern in jurul unui premier PSD in cazul in care motiunea trece, ca este "o chestiune absolut ilogica" sa dai jos un premier PSD pentru a pune un alt premier PSD. El a precizat ca este o "prioritate absoluta"…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat sambata, intrebat daca liberalii ar putea accepta un guvern in jurul unui premier PSD in cazul in care motiunea trece, ca este "o chestiune absolut ilogica" sa dai...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa la Alba Iulia, ca el este propunerea partidului pentru functia de premier, dar a spus ca liberalii vor sustine cea mai buna formula de guvernare, daca motiunea de cenzura trece. Orban a apreciat ca, in cazul caderii Guvernului,…

- "In cel mai scurt timp motiunea de cenzura trebuie depusa. Ultima initiativa, cea legata de rectificarea bugetara, ne obliga sa actionam cu fermitate in acest sens. Am discutat cu Ludovic Orban (presedintele PNL) si cu Dan Barna (presedintele USR) chiar ieri si urmeaza luni sa anuntam probabil si…

- Președintele PNL, Ludovic Orban a anunțat ca partidul sau e pregatit sa depuna moțiune de cenzura cat de repede posibil, atunci cand se asigura ca are numarul suficient de parlamentari dispuși sa...

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, face un apel la liderii PNL, Ludovic Orban, si USR, Dan Barna, sa depuna impreuna motiunea de cenzura, in contextul informatiilor vehiculate in spatiul public, sambata, referitoare la o demisie a ministrului delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu. …

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a avut, in aceasta seara, o intervenție in direct la Romania TV, acolo unde a anunțat ca juriștii PNL muncesc deja la moțiunea care ma fi depusa la adresa ministrului Justiției, Tudorel Toader. "Era necesara de mult aceasta demisie. Domnul Toader nu…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca nu este oportuna o rezolutie cu privire la Romania in cadrul Parlamentului European, in conditiile in care tara noastra va prelua de la 1 ianuarie presedintia Consiliului Uniunii Europene. „In ce ne priveste, consideram ca nu este oportuna o rezolutie…