Orban bagă capul în scandalul Iohannis - Laufer. Limbaj violent ”Acuzațiile stupefiante ale manechinului PSD propus de Liviu Dragnea pentru preluarea ministerului Dezvoltarii Regionale, Ilan Laufer la adresa Președintelui Romaniei, Klaus Iohannis sunt de o gravitate fara precedent și trebuie sancționate public imediat. Folosirea in discursul public a termenilor de anti-semitism și nazism in contextul refuzului de numire a unei persoane nepotrivite intr-o funcție de demnitate publica reprezinta o profanare a memoriei victimelor Holocaustului și o ofensa nepermisa la adresa comunitații etnice germane. Astfel de afirmații, susținute de la tribuna… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

