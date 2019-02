Orban are un nou drog: Codruta Kovesi

Stiri pe aceeasi tema

- Mi se pare ca presedintele o da in bara. Daca nu a dat-o deja. Se suceste in gol si nu reuseste sa atraga simpatizanti. Nu reuseste sa mai miste un procent, macar un sfert de procent, altfel decat pe hartie. Iese bine in sondaje, nimic de zis, dar ar fi culmea ca intr-un sondaj facut […] Iohannis, tu…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, ca PSD trebuie sa inteleaga ca trebuie sa vina cu o alta propunere pentru Ministerul Dezvoltarii, sustinand ca reprezinta ''o incapatanare'' nominalizarea de trei ori a Olgutei Vasilescu pentru acest portofoliu. "Nu stiu de ce a fost…

- Comemorarea milioanelor de victime ale Holocaustului nu trebuie sa fie o oportunitate pentru a instiga la ura, asa cum a facut presedintele Romaniei in ultimul discurs de la Palatul Cotroceni, ci reprezinta un prilej de a reflecta asupra evenimentelor dramatice care au zguduit omenirea acum peste…

- De la Palatul Victoria a pornit, in cursul diminetii primei zile a saptamanii, o scrisoare semnata de catre sefa Guvernului si adresata presedintelui Iohannis. Este vorba despre un raspuns la adresarea venita dinspre Cotroceni, pe 17 ianuarie, in care se aduceau in discutie conditii de legalitate in…

- Fara sa spuna unde anume s-a desfasurat intrevederea despre care s-a vehiculat ca ar fi avut loc la Vila Lac 2, Ludovic Orban a confirmat ca mai multi liberali au avut discutii cu presedintele Iohannis, miercuri dupa-amiaza. “Principala tema a fost modul de derulare a Presedintiei Consiliului UE, prioritatile…

- Chiar in timp ce presedintele Iohannis iesea intr-o declaratie de presa cerand Guvernului o “analiza profunda” urmata de solutii in chestiunea recursului compensatoriu, ministrul Justitiei ajungea la Palatul Victoria. Tudorel Toader a venit la sediul Guvernului pentru a discuta cu sefa Executivului…

- Daca Doamne ferește ar fi un razboi adevarat cu inamici din exterior iar armata romana ar fi chemata sa intervina am suferi, cu siguranța, o infrangere rușinoasa. Pentru ca armata romana are dubla comanda! Una la Cotroceni și alta la Victoria STOP Cea de la Cotroceni are un comandant expirat, iar cel de…

- Este de ajuns sa rascolesti printre amintiri si date oficiale ca sa iti dai seama cum Iohannis plimba cu zaharelul o Romanie intreaga. Cum aiureste el de cap cu anticoruptia pe oricine, de juri ca pentru asta s-a nascut, sa-i anticorupa pana si pe anticorupti. Cum incearca sa prosteasca pe toata lumea…