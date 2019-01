Un oraș din Romania se afla pe locul 106 in top 200 orașe din lume unde se traiește cel mai bine. Acest oraș a surclasat alte mari metropole precum Los Angeles, Toronto sau Miami. Așadar cei mai norocoși romani sunt cei care locuiesc in Cluj. Devenit un important centru IT, Clujul a atras in ultimii ani o mulțime de romani, dar și straini, care și-au deschis afaceri, oferind locuri de munca foarte bune. Așa se face ca salariile sunt foarte bune in comparație cu cheltuielile. In plus, universitațile din Cluj, au oferte tot mai bune in ultimii ani. Nivelul de trai este crescut și pentru ca autoritațile…