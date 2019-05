Orașele și istoria, readuse la viață prin axa 5 a noului program Regio Mediul in care traim – casa, strada, cartierul, orașul – ne influențeaza calitatea vieții. Centrele urbane cu obiective culturale degradate, cu spații dezafectate, zgomot și poluare ne afecteaza. Banii europeni au fost deja folosiți pentru a schimba aceasta realitate, inca valabila in buna parte din Romania. Romania deține un avantaj competitiv prin densitatea crescuta a obiectivelor de patrimoniu cu potențial turistic. Doar ca mare parte din acest patrimoniu se afla, la data aderarii Romaniei la UE, intr-un stadiu avansat de degradare. De altfel, orașele din Romania, chiar și Capitala,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

