Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) supune consultarii publice un proiect de decizie prin care stabilesc conditiile tehnice referitoare la utilizarea retelelor publice mobile de comunicatii electronice si conectarea acestora cu sistemul RO-ALERT. Conectarea intre Sistemul RO-ALERT si retelele operatorilor se va realiza de catre operatori in doua sedii ale STS din Bucuresti si Brasov, precizeaza autoritatea, intr-un comunicat. Proiectul de act normativ reglementeaza si situatia in care intervin modificari cu privire la sediile in care se realizeaza conectarea,…