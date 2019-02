Operațiunea Iceberg: 80 de contribuabili n inspecție fiscală. Risc estimat de 54,5 milioane euro În cadrul operațiunii ICEBERG, grupul de lucru constituit la nivelul ANAF din 250 de inspectori, a demarat procedura de inspecție fiscala pentru 80 de contribuabili, conform unui comunicat al instituției. Agenția a estimat un risc de 259,3 milioane lei.



În ceea ce privește contribuabilii mari, administrați de DGAMC București, inspectorii au fost identificat 13 firme pentru care s-a demarat inspecția fiscala, iar nivelul riscului estimat este de peste 102,2 milioane lei.



Pe zona de contribuabili mijlocii, este vorba de 67 în aceasta situație, iar nivelul riscului

Sursa articol: hotnews.ro

