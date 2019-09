Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul afgan al Apararii a anuntat luni ca ancheteaza cu privire la o operatiune a fortelor sale contra unor talibani, in sudul tarii, in care ar fi fost ucisi aproximativ 40 de civili, potrivit unor parlamentari locali, relateaza AFP:”Ministerul Apararii va ancheta cu privire la acuzatii…

- Ministerul a raportat 67 de cazuri de holera din data de 28 august, 18 dintre persoanele bolnave primind in continuare tratament in camere de izolare, se precizeaza in comunicatul publicat vineri seara. Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat miercuri ca lucreaza in stransa colaborare…

- Rețeaua extremista sunnita Stat Islamic a revendicat, duminica, atacul terorist sinucigaș comis in timpul unei nunți la Kabul, in urma caruia cel puțin 63 de persoane au decedat, iar alte 182 au fost ranite, informeaza postul american National Public Radio (NPR), conform Mediafax.Incidentul,…

- Cel putin sapte oameni, intre care patru politisti, au fost ucisi duminica in Pakistan in doua atentate consecutive in nord-vestul tarii, transmite dpa. In primul incident, atacatorii au deschis focul asupra unui punct de control al politiei in orasul Dera Ismail Khan si au ucis doi politisti. Apoi,…

- Atentatul cu bomba a vizat membri ai fortelor de securitate intr-o parcare din orasul Sheikh Zuweid, potrivit acelorasi surse, care au precizat ca un militar a fost ucis si alti trei raniti.Potrivit surselor citate, un civil a fost ucis de asemenea in acest atac, care nu a fost revendicat.…

- Sase oameni au murit si peste 120 au fost raniti, dupa ce o tornada a lovit orasul Kaiyuan, din China.Tornada a avut la sol un diametru de cateva sute de metri, scrie antena3.ro. A scos copaci din radacini, a luat pe sus masini si a smuls acoperișurile mai multor cladiri.

- Sase civili si noua combatanti care sustin regimul lui Bashar al-Assad au fost ucisi duminica in atacuri israeliene in Siria, a anuntat luni Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (SOHR), relateaza AFP.Combatantii au fost ucisi in raiduri, duminica seara, in apropiere de Damasc si in provincia…

- Identitatea celor doi barbati si circumstantele mortii lor nu au fost precizate in acest comunicat al Misiunii NATO ”Resolute Support”, al carei scop este sa formeze si sa consilieze fortele afgane.Cel putin noua militari americani au fost ucisi de la inceputul acestui an in Afganistan.…