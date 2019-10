Operațiune de salvare dificilă într-o zonă greu accesibilă, bărbat rănit grav Un apel la 112 a pus pe jar echipajele de salvare din județu Arad. Un barbat a fost ranit grav și se afla intr-o zona greu accesibila, in padure. O echipa formata din Salvamont – Salvaspeo, pompieri de la Detașamentul Sebiș și medici de pe Ambulanța a avut de urcat la pas aproximativ 3-4 kilometri, […] Articolul Operațiune de salvare dificila intr-o zona greu accesibila, barbat ranit grav a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

