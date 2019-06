Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de reglementare a sectorului auto din Germania a cerut Opel, subsidiara a grupului francez PSA, sa recheme la service unele masini echipate motoare diesel deoarece depasesc limitele admise ale emisiilor, a anuntat duminica publicatia germana Bild am Sonntag,

- Autoritatea de reglementare a sectorului auto din Germania a cerut Opel sa recheme de pe piata automobile Adam si Corsa cu motoare pe benzina deoarece emisiile acestora depasesc limitele admise, potrivit unui articol publicat de revista Bild am Sonntag, care nu mentioneaza sursa

- Autoritatea de reglementare auto din Germania, KBA, investigheaza Daimler sub suspiciunea ca peste 60.000 de automobile Mercedes au fost dotate cu softuri pentru manipularea testelor de poluare, a relatat duminica publicatia Bild am Sonntag, transmite Reuters, conform news.ro.Un purtator de…

- Autoritatea de reglementare auto din Germania, KBA, investigheaza Daimler sub suspiciunea ca peste 60.000 de automobile Mercedes au fost dotate cu softuri pentru manipularea testelor de poluare. Un purtător de cuvânt al Daimler, proprietarul Mercedes-Benz, a spus că producătorul…

- Familia Reimann, una din cele mai bogate din Germania, la conducerea firmei care detine, printre altele, produsele anticalcar Calgon sau reteaua de restaurante de tip fast food Pret a manger, a recunoscut duminica ca a avut legaturi cu regimul nazist al lui Adolf Hitler, transmite AFP, potrivit Agerpres.…

- Familia Reimann a decis sa doneze 10 milioane de euro dupa ce a aflat de rolul pe care anumiti inaintasi l-au avut in sustinerea venirii la putere a lui Hitler in anii 1930 si care au utilizat munca fortata in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, a afirmat purtatorul de cuvant al familiei, Peter…

- Masuratorile privind intensitatea campului electromagnetic, determinata de multiple surse de emisii radio, nu arata depasiri ale limitelor admise de legislatia nationala, se arata intr-un comunicat al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), transmis miercuri…

- Nivelurile de emisii electromagnetice sunt sub limitele maxime admise Masuratorile privind intensitatea câmpului electromagnetic, determinata de multiple surse de emisii radio, nu arata depasiri ale limitelor admise de legislatia nationala, se arata într-un comunicat al Autoritatii Nationale…