- SUA i-au acordat viza presedintelui Rouhani pentru a participa la Adunarea Generala a ONU, saptamana viitoare, a confirmat joi pentru dpa un purtator de cuvant al misiunii iraniene la Natiunile Unite, Alireza Miryousefi. Purtatorul de cuvant al MAE iranian Abbas Mousavi a transmis joi pe Twitter…

- Calatoria presedintelui iranian Hassan Rohani la New York, la Adunarea Generala (AG) a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) ”ar putea sa fie anulata”, din cauza lipsei vizei emise de catre Statele Unite, scria miercuri agentia oficiala iraniana de presa Irna, relateaza AFP potrivit news.ro.Delegatia…

- La 16 septembrie 2019, Reprezentantul Permanent al Romaniei la ONU, ambasadorul Ion. I. Jinga, a prezentat in cadrul celei de-a 73-a sesiuni a Adunarii Generale a ONU, vorbind in numele Grupului ambasadorilor francofoni de la New York, proiectul de rezolutie intitulat "Multilingvismul". Vorbind despre…

- Presedintii SUA si Coreei de Sud, Donald Trump si Moon Jae-in, se vor intalni la finalul lunii septembrie la New York cu prilejul dezbaterii la nivel inalt a Adunarii Generale a Natiunilor Unite, transmite EFE. Purtatorul de cuvant al administratiei prezidentiale sud-coreene a informat…

- Iranul pare "sa avanseze treptat" spre o situație ce va permite inițierea de tratative cu Washingtonul, a declarat vineri Mark Esper, secretarul american al Apararii, la puțin timp dupa ce președintele SUA, Donald Trump, a semnalat ca este pregatit sa se întâlneasca cu omologul…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, in perioada 24 – 26 septembrie, la segmentul la nivel inalt al celei de-a 74-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU). Adunarea va avea loc la New York, iar seful statului va sustine un discurs si va participa la Forumul Politic cu…

