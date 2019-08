Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat, sambata, ca il va primi pe omologul sau rus Vladimir Putin la resedinta sa de vara de la Bregancon (sud-est) pe data de 19 august, cu cateva zile inainte de summitul G7 de la Biarritz (sud-vestul Frantei), potrivit AFP. La finalul lunii iunie,…

- Reuniți vinerea și sambata trecuta la Osaka, in Japonia, liderii țarilor membre ale G20 au purtat negocieri pana in ultimul minut, indeosebi asupra celor doua teme din cele mai spinoase aflate pe agenda reuniunii – comerțul și adoptarea unor masuri pentru combaterea efectelor schimbarilor de clima.…

- Tarile membre G20 au incheiat sambata la Osaka, in Japonia, un acord asupra climatului, cu exceptia SUA, ca si in cele doua summituri precedente, au anuntat delegatiile franceza si germana, potrivit AFP si Reuters. "Textul asupra climatului a fost adoptat", au indicat surse din anturajul presedintelui…

- Președintele francez, Emmanuel Macron, care l-a primit, luni, la Paris, pe omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca nu dorește sa permita retragerea completa a Federației Ruse din Consiliul Europei, potrivit RBS și Rador. Pe de alta parte, potrivit lui Macron, Franța susține…

- Ministrii apararii ai Germaniei, Frantei si Spaniei au semnat luni un acord-cadru pentru construirea noului avion de lupta european al viitorului, proiect etalon al apararii europene, prevazut sa devina operational in 2040, transmit AFP si dpa. Presedintele francez Emmanuel Macron, unul din cei mai…

- Ministrii apararii ai Germaniei, Frantei si Spaniei au semnat luni un acord-cadru pentru construirea noului avion de lupta european al viitorului, proiect etalon al apararii europene, prevazut sa devina operational in 2040, transmit AFP si dpa.Presedintele francez Emmanuel Macron, unul din…

- Presedintele american, Donald Trump, va incepe sambata o vizita in Japonia pentru o coordonare a actiunilor in fata provocarii reprezentate de Coreea de Nord si a strange legaturile intre cei doi principali aliati de pe o parte si de pe alta a Pacificului. Trump va fi primul lider strain primit in audienta…

- Maresalul Khalifa Haftar, liderul autoproclamatei Armate nationale libiene (ANL) a exclus orice incetare a focului intr-o discutie miercuri, la Paris, cu presedintele Emmanuel Macron, transmite Reuters. Haftar a afirmat ca doreste sa elibereze capitala de militiile care au "infestat" guvernul sustinut…