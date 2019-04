ONU condamnă atacul asupra aeroportului din Tripoli Organizația Națiunilor Unite (ONU) a condamnat atacul aerian de luni care a vizat singurul aeroportul Mitiga din Tripoli, singurul funcțional din capitala Libiei, și a facut apel la încetarea confruntarilor, scrie Mediafax, citând BBC.



Zborurile de pe aeroportul Mitiga au fost suspendate pe termen nedeterminat și toți pasagerii au fost evacuați. Nicio persoana nu a fost ranita în urma atacului aerian.



Reprezentanții ONU au transmis ca forțele militare conduse de generalul Khalifa Haftar sunt responsabile de atacul de luni.



