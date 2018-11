Stiri pe aceeasi tema

- ”Pentru ca Romania de azi sa ramana acolo unde ii este locul, adica in Uniunea Europeana, este, insa, nevoie sa scape de grupul infracțional care a ajuns la conducerea ei și vrea sa o scoata in decorul Europei”, se arata in anunțul postat pe Facebook . ”De 1 Decembrie, venim in Piața Victoriei sa…

- Gruparea #Rezist a anunțat un nou protest antiguvernamental masiv, ce urmeaza sa aiba loc de 1 decembrie în Piața Victoriei. Protestul vine drept raspuns privind ultimele evoluții din razboiul anti-justiție declanșat de PSD-ALDE, susțin organizatorii.Astfel, comunitațile civice…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti seara, ca exista o convergenta intre criticile de la nivel european la adresa Romaniei si luarile de pozitie ale presedintelui Klaus Iohannis, dar si ale altor lideri politici romani, care vor cu disperare sa plece Guvernul PSD-ALDE. „As fi vrut sa nu vad,…

- Parlamentul European a adoptat rezolutia nelegislativa privind statul de drept in Romania, prin care se declara “profund preocupat de revizuirea legislatiei judiciare si penale” din tara noastra. Potrivit Agerpres, documentul a fost adoptat cu 473 voturi pentru, 151 de voturi impotriva si 40 de abtineri.…

- "Rezolutia adoptata reprezinta un avertisment, dar ca imagine este foarte prost ca avem o rezolutie care a influnetat acum si raportul MCV si imaginea noastra ca tara. Este o rezolutie nedreapta pentru ca orice punct din aceasta rezolutie poate fi trecut la oricare stat membru, nu are nimic specific…

- Deputatul european Siegfried Mureșan (PNL/PPE) a susținut motivele ce l-au facut sa voteze rezoluța din Parlamentul European.„De doi ani de zile, romanii ies in strada cu steagul Uniunii Europene in spate, cerand sprijinul UE pentru apararea democrației și a statului de drept din Romania.…

- Viorica Dancila a fost extrem de aspru criticata in Parlamentul European de reprezentantul grupului partidului Popular European. Eurodeputatul spaniol Esteban Gonzalez Pons a vorbit despre ”reacția extrema” a Guvernului roman la manifestația diasporei din 10 august și i-a cerut Vioricai Dancila sa asculte…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit, miercuri dimineata, in plenul Parlamentului European, unde se dezbate respectarea statului de drept in Romania, unul dintre subiecte fiind protestul de pe 10 august din Piata Victoriei. Premierul a transmis la Strasbourg ca ceea ce s-a intamplat la Bucuresti,…