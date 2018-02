ONG in Romania: 1,4 milioane de voluntari, 700.000 de elevi educati, scoli renovate, spitale modernizate

Stiri pe aceeasi tema

- Cu toate ca inca analizeaza posibilitatea de a ataca ”revoluția fiscala” inceputa de Guvern, la Curtea Constituționala, Avocatul Poporului da vina pe sindicaliști ca nu i-au furnizat toate informațiile ”concrete” privind impactul și efectele transferului contribuțiilor la angajat, a menționat instituția,…

- Scandal mare in vestiarul FCSB, dupa eliminarea in fața lui Lazio, dar mai mult din cauza umilinței de la Roma, 1-5! Gigi Becali e un car de nervi. Abia schimbase obiectivul: renunțase la titlu, in favoarea unui trofeu mult mai prețios, Europa League! Este, insa, picatura care a umplut paharul! CANCAN.RO,…

- Premierul Viorica Dancila spune ca le-a solicitat presedintilor Consiliului European, Parlamentului European si Comisiei Europene, cu care s-a intalnit in acesta saptamana la Bruxelles, ca atunci cand vor informatii despre situatia din Romania sa le ia direct de la Guvern si sa o sune pe ea, pentru…

- Au fost efectuate plati in suma estimata de 498.000 de lei pentru lucrari de investitii neexecutate (in cadrul proiectului de investitii in turism "Schi in Romania"), prin acceptarea includerii, atat in oferta tehnico-economica (anexa la Contractul de lucrari), cat si in Situatia de plata, a unui…

- Kelemen Hunor a declarat ca nu crede ca sunt elemente de neconstitutionalitate in decizia de infiintare a Liceului Teoretic Romano-Catolic Targu Mures, in conditiile in care Constitutia asigura dreptul minoritatilor de a invata in limba materna. "Decizia PNL este fundamental gresita din mai…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a reinceput sa ironizeze Partidul Social Democrat cu ocazia participarii la Forumul Reprezentantilor Maghiari din Bazinul Carpatic, acest tip de comportament nefiind unul neobisnuit pentru reprezentantul formatiunii maghiare si care pare sa fie de bun augur din moment ce…

- Fonduri europene pentru promovarea carnii de oaie și de capra Organizațiile reprezentative din sectorul agroalimentar din Romania se pot inscrie pentru obținerea de finanțare pentru programe de informare și promovare. Comisia Europeana (CE) a adoptat programul de lucru pentru 2018 cu privire la…

- La Strada Street Mall Concept, dezvoltatorul unuia dintre primele proiecte de tip strip mall din Romania, anunta constructia a doua noi centre comerciale ce urmeaza sa fie livrate pana la finalul acestui an in Bucuresti si Brasov, in urma unor investitii de 10 milioane de euro. 0 0 0 0…

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru scoli al UE, din perspectiva stabilirii masurilor menite sa permita aplicarea reglementarilor incidente ale Uniunii, corelativ obiectivelor politicii europene in domeniu. Mai exact, proiectul…

- Aproape 2 milioane de angajati din mediul privat au salariul mai mic, de la inceputul anului, in urma schimbarilor vizand trecerea contributiilor de asigurari sociale de la angajator la angajat, a declarat marti Florin Jianu, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii…

- Ministerul pentru Romanii de Prutindeni din Romania este o instituție relativ noua, fiind inființat acum un an. Pana atunci, activase Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni. In ultima perioada, la București, au existat voci care optau pentru desființarea instituției, totuși, a ramas in componența…

- ♦ Numarul de pasageri de pe aeroporturile din tara s-a dublat in ultimii patru ani ♦ Cele mai mari cresteri au fost inregistrate anul trecut de aeroporturile din Suceava, Oradea si Tulcea ♦ Fata de 1998, traficul aerian s-a majorat de zece ori.

- Consiliul Județean Alba va aloca peste 175.000 de lei din bugetul local pentru cofinanțarea lucrarilor de reabilitare a Salii Unirii din Alba Iulia, cladirea in care la 1 Decembrie 1918 a fost proclamata Unirea Transilvaniei cu Romania. Proiectul are o valoare totala de 9,1 milioane de lei, cea mai…

- Trupa James insumeaza trei decenii de cariera, 14 albume de studio si peste 25 milioane de albume vandute in intreaga lume. Hituri precum „Laid”, „Come Home”, „She’s A Star”, „Getting Away With It (All Messed Up)” au inundat, ani la rand, topurile radiourilor alternative din Romania, nemaivorbind despre…

- Garanti Bank a anuntat joi ca a acordat un nou imprumut de 14 milioane de lei producatorului de trenuri electrice multiple si locomotive electrice Softronic pentru productia Hyperion 3, noul tren urmand sa fie lansat in a doua jumatate a anului 2018. ”Hyperion este primul tren electric de multiple…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a declarat luni ca initiatorii protestelor ar trebui sa solicite autorizatie pentru astfel de manifestari, în contextul în care tocmai ei sunt cei care pledeaza pentru legalitate si o tara civilizata. "Sa se autorizeze. Acesta e mesajul…

- Digi 24 a dat lovitura in 2017. A reusit sa castige din publicitate aproape aceeasi suma ca si Romania TV, desi audientele sunt mult diferite. Cei de la Antena 3 sunt campioni in privinta banilor incasati din publicitate, circa 7-8 milioane de euro, conform paginademedia.ro.Citeste si: S-a…

- Moment jenant la București, descris in presa internaționala. Premierul Shinzo Abe, primul șef de Guvern din Japonia care a venit in vizita in Romania, a fost nevoit sa iși schimbe programul, in urma demisiei lui Mihai Tudose. Premierul japonez avea programata, marți, și o intalnire cu șeful Executivului…

- Viktor Orban, premierul Ungariei, e cunoscut drept un fan infocat al celor de la Sepsi Sf. Gheorghe. Șeful de la Budapesta a facut de curand o dezvaluire neașteptata.Oficialul maghiarilor a marturisit intr-un interviu acordat celor de la The Guardian ca va finanța mai multe academii de fotbal…

- Primarul Aradului, Gheorghe Falca (PNL), a declarat ca a decis, vineri, sa anuleze in Consilul Local (CL) hotararea de majorare a unor taxe si impozite locale, aprobata inainte de Craciun. Falca a reclamat ca USR a inceput "o campanie" dupa majorarea taxelor, in timp ce fondurile suplimentare…

- Peste 30 de spitale din tara vor fi dotate cu echipamente medicale de imagistica, precum computer tomograf, rezonanta magnetica nucleara si sisteme informatice PAC, informeaza Ministerul Sanatatii. Valoarea contractelor se ridica la 19,8 milioane de euro. Cele trei contracte pentru achizitionarea…

- Mai multe zone din deșertul Sahara au fost acoperite de … zapada. Ninsori au avut loc intr-un oraș din Algeria, unde dunele de nisip au fost acoperite de un strat de zapada, noteaza Daily Mail. Pentru a treia oara in ultimii 37 de ani, satul Ain Sefra aflat in Algeria, in deșertul Sahara, a avut parte…

- FCSB si Kayserispor au ajuns, miercuri, la un acord pentru imprumutul mijlocasului ofensiv de 25 de ani la echipa lui Marius Sumudica. Sarit din schema ca urmare a transferului lui Florinel Coman, William de Amorim a aflat in ultimele zile din 2017 ca nu face parte din planurile…

- La nivelul publicului din intreaga tara, Antena 1 a obtinut o audienta de aproape opt ori mai mare fata de Pro TV, principalul competitor. Televiziunea a condus topul audientelor la nivel national cu o medie de 12,8 puncte de rating si 27 cota de piata si a fost urmata in clasament de Romania TV, cu…

- Compania de armament Raytheon a primit din partea Fortelor Aeriene din SUA doua contracte, in valoare totala de 659,9 milioane de dolari, pentru livrarea in Romania si in alte tari a unor sisteme de rachete aer-aer si a unor echipamente de testare, potrivit unui anunt al Pentagonului, citat de Romania…

- "In ceea ce priveste Spitalul de copii Victor Gomoiu, se va derula un program dedicat imbunatatirii calitatii vietii copiilor cu boli rare (in valoare de aproape 3 milioane de euro). Spitalul Filantropia va beneficia de fonduri dedicate perfectionarii pentru gestionarea marilor urgente de sarcina…

- Curtea Registrului Auto Roman (RAR) din Voluntari, sambata, 9 decembrie. O persoana se apropie de un Audi A2 fara numere, deschide portbagajul, scoate un set de placuțe, le monteaza fața-spate, apoi pleaca in trafic. Conform datelor Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), aceste numere nu figureaza…

- Criza imunoglobulinei din Romania a fost un subiect ce a ajuns recent la Șeful Executivului. Acesta l-a convocat pe ministrul sanatații, pentru discuții cu privire la lipsa imunoglobulinei de pe piața medicamentelor din Romania.

- Comisiile reunite pentru buget-finante ale Parlamentului au aprobat joi bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru anul 2018, in forma propusa de Guvern. In 2018, MAE are 944,1 milioane de lei credite bugetare (majorare cu 21,86% fata de 2017) si 1.033,1 milioane de lei - credite de angajament.…

- Joi este prima din cele trei zile de doliu national decretate de Guvern dupa moartea Regelui Mihai. Conform legii, incepand cu 14 decembrie si pana pe 16 decembrie, institutiile si autoritatile publice – atat cele centrale, cat si cele locale – trebuie sa arboreze drapelul in berna. Totodata, atat posturile…

- Comisiile reunite pentru politica externa ale Parlamentului au avizat favorabil, marți, bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru anul 2018, in forma propusa de Guvern. În 2018, MAE are 944,1 milioane de lei credite bugetare (majorare cu 21,9% fața de 2017) și 1.033,1…

- Comisiile reunite pentru politica externa ale Parlamentului au avizat favorabil, marți, bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru anul 2018, in forma propusa de Guvern. În 2018, MAE are prevazute 944,1 milioane de lei credite bugetare (majorare cu 21,9% fața de 2017) și…

- Comisiile reunite pentru politica externa ale Parlamentului au avizat favorabil, marti, bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru anul 2018, in forma propusa de Guvern, informeaza agerpres.ro. In 2018, MAE are prevazute 944,1 milioane de lei credite bugetare (majorare cu 21,9% fata de…

- Aviz favorabil bugetului alocat MAI Ministrul Carmen Dan. Foto: Agerpres. Comisiile reunite pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala au dat aviz favorabil, în forma propusa de Guvern, bugetului alocat Ministerului Afacerilor Interne pentru 2018. Ministrul Carmen Dan…

- "Sunt neplacut surprins ca domnul ministru a decis sa nu vina azi in fata comisiilor reunite. Este prima data in istorie cand la sedinta de buget ministrul alege un alt program. Eu vreau sa le multumesc secretarilor de stat care sunt aici prezenti, dar, pana la urma, este vorba si de respect. Este…

- Delia are un apartament in care beneficiaza de tot confortul și care este aranjat exact așa cum și-a dorit artista. Delia, care a fost desemnata „Best Pop Artist” la Gala Elle 2017 , este una dintre cantarețele din Romania care se bucura de cel mai mare succes la public. A scos hit dupa hit, iar fanii…

- Guvernul a aprobat lista celor 50 de unitati de invatamant preuniversitar de stat in care se aplica, in anul scolar 2017-2018, programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolari si elevi, precum si fondurile necesare finantarii programului.

- Primarul independent al orasului Voluntari, Florentin Pandele, a lansat un apel catre toti primarii din România, indiferent de partid, sa îsi convinga parlamentarii care îi reprezinta sa nu sustina proiectul de buget pe 2018.

- Florentin Pandele, primarul orasului Voluntari si sotul Gabrielei Firea, a lansat un apel catre toti primarii din Romania, carora le cere sa foloseasca "toate parghiile legale" pentru a convinge parlamentarii sa nu sustina proiectul de buget pe 2018 adoptat miercuri de Guvern, amenintand ca, in caz…

- Florentin Pandale amenința ca va protesta in Piața Victoriei din cauza „revolutiei fiscale” a Guvernului Tudose. Florentin Pandale, primarul independent al orasului Voluntari și soțul Gabrielei Firea, primarul Bucureștiul și membru marcant al PSD, a lansat un apel catre toti primarii din Romania, indiferent…

- Florentin Pandale, primarul independent al orasului Voluntari, a lansat un apel catre toti primarii din Romania, indiferent de partid, sa-si convinga parlamentarii care ii reprezinta sa nu sustina proiectul bugetului pe 2018. Sotul Gabrielei Firea, primarul PSD al Capitalei, afirma ca orasul pe care…

- Florentin Pandele, primarul independent al orasului Voluntari, a lansat un apel catre toti primarii din România, indiferent de partid, sa-si convinga parlamentarii care îi reprezinta sa nu sustina proiectul bugetului pe 2018.

- Florentin Pandale, primarul independent al orasului Voluntari, a lansat un apel catre toti primarii din Romania, indiferent de partid, sa-si convinga parlamentarii care ii reprezinta sa nu sustina proiectul bugetului pe 2018. Sotul Gabrielei Firea, primarul PSD al Capitalei, afirma ca orasul pe care…

- Liderii social-democrati se tot lupta cu statul paralel, notiune proaspat inventata de acestia. Numai ca in lupta lor acestia uita de problemele cu adevarat importante ale tarii. Una dintre acestea a devenit tot mai acuta. Vorbim aici despre lipsa imunoglobulinei, fapt ce pune in pericol viata a…

- Timisul primește aproximativ 150 de milioane de lei din Programul National de Dezvoltare Locala, banii fiind alocati pentru zece proiecte pe infrastructura rutiera. Pe lista sunt si doua drumuri extrem de importante pentru Timisoara: cel spre Mosnita Noua si cel spre aeroport.

- Deocamdata nu s-a anuntat oficial programul funeraliilor regelui, insa pe surse de la Guvern presa a transmis ca inmormantarea va avea loc sambata, pe 16 decembrie. In aceste conditii, Executivul va da o hotarare prin care va decreta doliu national in zilele de 14, 15 si 16 decembrie. Dar ce inseamna…

- Top 300 Capital, cel mai longeviv si concludent barometru al mediului de afaceri privat din Romania, a prezentat o analiza a averilor din Romania. Insumate, averile celor mai bogati 300 de romani sunt estimate la 23 miliarde euro, cu 6,2% mai mult fața de nivelul inregistrat in ediția precedenta.…

- Claudiu Niculescu nu a castigat de cinci meciuri in Liga 1, iar supararea antrenorului s-a indreptat catre propriii jucatori, dupa 0-3 pe teren propriu cu liderul CFR. Antrenorul care a cucerit Cupa Romaniei in sezonul trecut nu reseste sa redreseze echipa din Ilfov de sase meciuri. Parcursul…

- Cu cat se va reduce populația rezidenta a Romaniei pana in 2060 Populația rezidenta a Romaniei se va reduce, pana in 2060, cu valori cuprinse intre 3,6 milioane persoane și 8,8 milioane persoane, iar populația feminina va continua sa fie predominata, conform unui studiu al Institutului Național de Statistica…