Stiri pe aceeasi tema

- Offset a facut public clipul piesei „Clout”, in care apare alaturi de iubita lui, Cardi B. Piesa este extrasa de pe albumul lui Offset – Father of 4. Videoclipul este regizat de catre Daniel Russell si include secvente cu artistul cantand la pian, printre altele. Piesa „Clout” a fost extrasa de pe albumul…

- John Newman, unul dintre artistii britanici cu succes international, nominalizat deseori la Brit Awards, a revenit cu videoclipul piesei „Feelings”. Urmand succesul hiturilor „Feel The Love”, „Love Me Again” sau „Blame”, noul single aduce aminte fanilor de ce s-au indragostit de John Newman. Piesa este…

- Mumford & Sons lanseaza un material video emoționant pentru piesa „Beloved”, cel de-al doilea single extras de pe albumul „Delta”, care a fost regizat de catre Charlotte Regan și filmat in Port Talbot. Videoclipul reflecta in mod fidel vizunea asupra morții prezentata in versurile piesei și, odata cu…

- Rapper-ul 2 Chainz si superstarul Ariana Grande colaboreaza din nou si lanseaza piesa „Rule The World”, un material care se bucura si de un videoclip inedit, regizat de catre Sebastian Sdaigui. Cea mai recenta piesa lansata de catre Ariana si 2 Chainz este cunoscutul remix al single-ului „7 Rings”.…

- In ciuda dezamagirilor, visurile trebuie sa-și croiasca drum in viețile tuturor, acesta este mesajul pe care il transmite MIRA odata cu noua ei piesa, „Cum de te lasa”. Vocea calda a artistei și ritmul vibrant al melodiei sunt doar doua dintre motivele ce va vor face sa va indragostiți de aceasta piesa.…

- Formatia Holograf revine dupa o pauza de 2 ani cu single-ul „Pierd inaltimea din ochii tai”. Desi in plin turneu national, membrii Holograf au gasit timpul necesar si au filmat chiar la inceput de martie pentru videoclipul pe care il lanseaza acum. Piesa este inregistrata in studioul propriu al grupului,…

- Dupa sase ani de asteptare si insistente din partea fanilor, incredibilul se intampla in 2019 – formatia Jonas Brothers se reuneste si, in completarea vestii, lanseaza si o piesa al carei ritm se va intipari instant in minte – „Sucker”. Noul material este un real generator de buna dispozitie, un imn…