- Autor: Sorin Rosca Stanescu Un stat slab se lasa cu ușurința invadat de serviciile secrete. Care tind sa se extinda, acaparand in primul rand lumea politicii și lumea afacerilor. Și, in continuare, un stat slab se lasa acaparat și de rezerviștii acestor servicii. Care, de cate ori li se permite, acceseaza…

- Au fost din nou imagini dure in centrul capitalei franceze, la protestele “vestelor galbene” din cel de-al patrulea sfarsit de saptamana la rand. Au fost mii de oameni pe strazi, foarte multe forte de ordine, s-au vazut vehicule blindate in inima Parisului si -din pacate – nu au lipsit incidentele violente.…

- Politistii atentioneaza ca numarul furturilor din locuinte prin metoda "împrietenirii" a crescut. Iar cei care cad cel mai usor în plasa tâlharilor sunt batrânii. Perioada sarbatorilor este cea mai eficienta pentru hoti, au constatat politistii. Lumea pleaca…

- La puțin timp dupa ce a implinit 20 de ani, Edith a fost descoperita de Louis Leplee, cel care a transformat-o in cantareața de cabaret, a imbracat-o in haine simple negre și a indreptat-o catre un repertoriu de balade emoționante despre iubire, suferința și inimi frante, scrie Life.ro .

- „Noi colaboram pentru președinție!” Klaus Iohannis a declarat duminica, la Bruxelles, ca desi are mai multe divergente cu Guvernul, pregatirile pentru preluarea Presedintiei Consiliului UE de catre Romania nu se numara printre ele, precizand ca nu are intentia sa exporte pe plan extern neintelegerile…

- „Te cunosc de undeva”, ediția 11, sezonul 13. Un omagiu emoționant adus Mihaelei Runceanu, Romica Țociu transformat in Liviu Vasilica, momente comice copioase, dar și dezvaluiri incredibile despre Andre au facut parte din aceasta ediție a emisiunii.

- In cadrul exercitiului international Eu ModEx 2018, la formatiunea medicala ROL 2 E, dislocata in poligonul Centrului 70 Geniu Aviatie Pantelimon, s a realizat in premiera, miercuri 17 octombrie, o conexiune VTC videoteleconferinta prin intermediul sistemului de telemedicina.In cadrul scenariului, un…

- Scriitorul Stelian Tanase susține ca la o saptamana dupa eșecul de la referendumul de modificare a Constituției are loc un „atac concentrat asupra justiției”, iar Partidul Social Democrat este foarte activ in aceasta direcție, totul pentru a-l „rezolva” pe Liviu Dragnea de „fantasme și necazuri”.…