- Reprezentantii platformei de anunturi online OLX au declarat, pentru Agerpres, ca investigheaza aspectele legale privind comercializarea pe acest site a proiectelor Start-Up Nation si ca au trimis o solicitare in acest sens catre Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, pentru…

- Stadiul proiectelor acceptate la finantare in editia 2017 a programului Start-up Nation a fost prezentat astazi in urma unei analize desfasurate de catre Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, la care au participat si reprezentanti ai CEC Bank, BCR, Banca Transilvania, Fondul…

- Implementarea programului Start-Up Nation 2017 va fi finalizata in perioada martie-aprilie 2018, iar, pentru editia din acest an, noul ministru de resort, Radu Oprea, propune o comunicare mult mai aplicata si concentrata, astfel incat problemele sa poata fi identificate si remediate rapid, se arata…

- Noua conducere a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat si partenerii din programul Start Up Nation au avansat, vineri, o perioada estimativa de finalizare a implementarii programului de finantare pentru firme noi, editia 2017, in conditiile in care multi dintre aplicantii de…

- Tot marti, Ioan Stefan Groza a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei Nationale.Printr-o alta decizie a premierului, Vicentiu Dorin Gavril Stir a fost eliberat din functia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.

- Darius-Bogdan Valcov a fost numit consilier de stat in aparatul propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata marti in Monitorul Oficial. Tot marti, Ioan Stefan Groza a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei Nationale.…

- Comisiile permanente pentru Politica economica, reforma si privatizare, respectiv Industrii si servicii din Parlament l-au validat, luni, pe candidatul PSD la functia de ministru pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Radu Oprea, cu 32 de voturi „pentru” si 13 „impotriva”.

- Ministrul desemnat pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Radu Oprea, a afirmat, luni, ca rechizitoriul in care a fost acuzat de evaziune fiscala si spalare de bani a fost restituit procurorilor, de instanta, si anulat ca nelegal. De asemenea, el a spus ca nu este o rusine ca o firma privata…

- Peste 160 de firme au primit finantare prin Start-Up Nation in primele 10 zile, a declarat luni, Stefan Radu Oprea, ministrul propus pentru portofoliul Mediului de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, la iesirea din comisiile de specialitate reunite ale Parlamentului. Potrivit acestuia,…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan Radu Oprea, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate a Parlamentului. Oprea a fost validat cu 32 voturi pentru, 13 impotriva si nicio abtinere.

- Ce descoperim daca cautam pe resursele tehnologice din mediul on line cu acces public despre unii functionari publici de rang inalt numiti in structura centrala a Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, institutie in care interesele serviciilor atat interne cat si externe au multe…

- Dupa ce Liviu Dragnea a spus raspicat ca membrii de partid cu probleme penale vor putea face parte din guvern, daca au sustinere in CEx, lista oficiala a Cabinetului Dancila a confirmat intrarea in Executiv a mai multor politicieni cu probleme de integritate. Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri,…

- Radu Oprea a fost propus de PSD pentru funcția de ministru pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. Presedintele PSD Neamt, Ionel Arsene, si-a exprimat convingerea ca Radu Oprea, propus...

- Despre cat de mult ii incurca schimbarile legislative si despre cat de greu le este tinerilor sa porneasca o afacere in Romania au vorbit cei din mediu de afaceri din regiunea Moldovei, in cadrul unei intalniri cu Paula Pirvanescu, secretarul de Stat in cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri,…

- Legea Parteneriatului Public Privat a fost modificata si completata prin OUG nr. 104/14.12.2017, iar in aceasta perioada se lucreaza zilnic in cadrul unui grup de lucru la Ministerul Finantelor Publice la proiectul de H.G privind normele de aplicare, a anuntat vineri Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, a reluat, vineri, ideea vehiculata deja de cativa ani potrivit careia un al treilea producator auto este interesat sa vina in Romania, insa fara a preciza numele companiei. "Pentru ministerul pe care îl conduc şi pentru…

- Start-Up Nation 2018 incepe in aprilie. Se pot inscrie si cei care nu s-au calificat anul trecut Inscrierea in programul Start-Up Nation 2018 va incepe in aprilie si sunt invitati inclusiv cei care nu au primit finantare anul trecut, a declarat, vineri, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert…

- Inscrierea in programul Start-Up Nation 2018 va incepe in aprilie si sunt invitati inclusiv cei care nu au primit finantare anul trecut, a declarat, vineri, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer.

- Guvernul ar putea aproba saptamana viitoare cele peste 500 de contraventii pentru care firmele nu vor mai primi automat amenzi, conform Legii prevenirii, a declarat, vineri, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer. "Legea prevenirii a fost promulgata in…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, sustine vineri o conferinta de presa la sediul ministerului. El va face un rezumat al activitatii ministerului in anul 2017 si va prezenta proiectele pentru 2018. AGERPRES

- Programul Start Up Nation va beneficia de 93,7 milioane de euro, dupa ce Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman (AM POCU), din cadrul Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, a semnat trei contracte de finantare. Ministerul…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat anunta promulgarea de catre presedintele Klauss Iohannis a Legii Prevenirii. Reprezentantii mediului de afaceri sustin, insa, ca Legea este inutila, avand in vedere ca a fost golita de continut. Contraventiile si modelul planului de remediere…

- Start-Up Nation 2018 si alte programe de finantare a micilor afaceri se regasesc in bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, stabilit vineri de Parlament. Senatorii si deputatii au adoptat vineri, cu 255 de voturi pentru si 95 impotriva, bugetul de stat pe anul 2018,…

- Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a facut astazi, o declarație de presa, pe care o redam, in continuare, in integralitatea sa:"Astazi, in cadrul ședinței de Guvern, Premierul Mihai Tudose mi-a cerut sa fac o informare referitoare la stadiul și situația…

- Banca Transilvania a aprobat cele mai multe credite-punte antreprenorilor care s-au calificat la ajutoarele nerambursabile de la stat de maximum 200.000 de lei prin parogramul Start Up Nation 2017, potrivit informatiilor oficiale comunicate, miercuri, de ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si…

- Schimburile bilaterale dintre SUA si Romania vor depasi pana la finalul anului un maxim istoric de 3 miliarde dolari, spune Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, potrivit news.ro

- Executivul a aprobat, astazi, Ordonanța de Urgența a Guvernului pentru modificarea si completarea Legii Nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat, proiect elaborat de grupul de lucru coordonat de ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan Laufer, care permite realizarea…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan Laufer, considera ca ambasadorul Canadei in Romania, Kevin Hamilton, și-a depașit atribuțiile, "a dezinformat" și a instigat la "o ruptura in societatea romaneasca" atunci cand a afirmat ca este ingrijorat de pachetul legilor justiției…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA) a primit, marți, aviz favorabil pentru bugetul pe 2018, in comisiile reunite de specialitate din Parlament. Bugetul MMACA a fost avizat 23 de voturi pentru și 10 împotriva. Potrivit unui reprezentant…

- Tehnologia criptomonedelor ar trebui sa fie reglementata, sa o ințelegem, sa vedem care sunt parțile ei bune și sa vedem cum poate fi implementata in economia reala, susține Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. 'Cred ca este o piața cu o dinamica…

- Participarea meșterilor și artizanilor la targ este gratuita, prin schema de minimis, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat asigurand: • cheltuielile de transport pentru reprezentanții beneficiarilor și pentru produsele acestora, in valoare de cel mult 2000 lei pentru…

- Aradeanul Ioan Marin Crisan presedintele Filialei Judetene Arad a Confederatiei Patronatul Roman a participat in cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat la o intalnire de lucru privind cooperarea Romano-Coreana, cu accente pe: cadrul legal, cooperare in domeniul IT si…

- Compania aeriana Blue Air ar putea opera, din 2018, doua noi rute, din Bucuresti spre Tbilisi si Cairo, se arata intr-un comunicat al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.

- Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și Gheorghe Racaru, director general al companiei aeriene Blue Air au avut o discuție referitoare la deschiderea unor legaturi aeriene directe Tbilisi-București și Cairo-București.Necesitatea acestor rute este esențiala…

- Statul va derula și in anul 2018 programul Start-up Nation, prin care ar urma sa acorde ajutoarele financiare de maximum 200.000 de lei unor firme mici și mijlocii, pentru investiții, dar vor fi facute o serie de modificari, a declarat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan…

- Valoarea schimburilor comerciale intre Romania și Italia ar putea depași 14 miliarde de euro in 2017, fiind cea mai mare valoare inregistrata in ultimii zece ani, potrivit estimarilor Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA). Prezența unei numeroase comunitați…

- IMM-urile pot obtine in conditii avantajoase credite de investitii in lei, de pana la 300.000 de CHF in echivalent, prin Programul Romano-Elvetian pentru IMM-uri, derulat in parteneriat cu CEC Bank, a anuntat, joi, secretarul de stat in Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA),…

- Autoritațile din Romania și Egipt au stabilit un plan concret de acțiuni care sa determine creșterea schimburilor comerciale bilaterale, in vederea atingerii pe termen scurt a nivelului de un miliard de dolari, menținand in acest fel Egiptul ca unul dintre cei mai importanți parteneri comerciali…

- Intrepriderile mici și mijlocii trebuie sa suporte din taxele și impozitele lor inca o cheltuiala bugetara, pentru a fi „dezvoltate și stimulate”. Un numar de 97 de posturi vacante vor fi scoase la concurs pentru a se asigura personalul necesar in vederea implementarii și monitorizarii programului…

- Guvernul a decis, miercuri, ca 97 de posturi vacante vor fi scoase la concurs pentru a se asigura personalul necesar in vederea implementarii si monitorizarii programului Start-up Nation, precum si a programelor nationale pentru stimularea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, se arata…

