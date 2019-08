Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 9 iulie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor au efectuat patru percheziții domiciliare pe raza municipiului Oradea, pentru…

- Procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia a dispus astazi, 3 iulie 2019, extinderea actiunii penale fata de inculpatul D.I. pentru savarsirea infractiunilor de instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual. Ulterior, in aceeasi data, procurorul a dispus luarea…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Lugoj, au efectuat 5 perchezitii domiciliare pe raza localitatii Hitias, la locuintele unor persoane banuite de camatarie si contrabanda. Oamenii legii au…

- Polițiștii din Alba au efectuat joi 23 de percheziții în doua oficii poștale și la domiciliile unor actuali sau foști angajați ai Poștei Române, care sunt banuiți ca nu ar fi livrat destinatarilor corespondența expediata de instanțele de judecata. Aceștia ar fi semnat, în fals, dovezile…

- Patru angajați ai Primariei Șibot din județul Alba au fost puși sub acuzare, in urma perchezițiilor de luni. Funcționarii sunt acuzați ca au șters datorii, in principal amenzi, de peste 230.000 lei. Mai mult, trei dintre angajații vizați sunt banuiți ca au luat din casierie aproape 14.000 de lei.Polițiștii…

- Polițiștii din Alba cerceteaza un numar de patru funcționari din cadrul unei instituții publice din județ, care ar fi cauzat bugetului acesteia un prejudiciu de peste 230.000 de lei. Polițiștii au facut percheziții la domiciliile funcționarilor și la sediul instituției de unde au ridicat documente…

- In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au continuat sa acționeze pentru combaterea faptelor ilicite savarșite in domeniul comercializarii carnii și produselor din carne. In urma activitaților desfașurate impreuna cu polițiști din cadrul Serviciului Rutier,…

- Astazi, polițiștii din Calarași au desfașurat o percheziție domiciliara la o asociație sportiva locala. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Calarași, au desfașurat o percheziție domiciliara la o asociație sportiva locala,…