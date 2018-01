Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai cunoscuti blogeri culinari din Romania a realizat o lista cu alimentele care nu expira niciodata, cu conditia sa fie depozitate in conditii optime. In categoria alimentelor, bucatarul include si bauturile alcoolice tari.

- Ironii in sedinta de Guvern! Dupa anuntul facut de ministrul Nica, premierul Mihai Tudose a tinut sa-l avertizeze pe ministrul Daea ca este "in pericol" si ca are un competitor acerb in ceea ce priveste absorbtia fondurilor europene.Citeste si: Banca Mondiala a revizuit estimarile pentru Romania:…

- Sociologul spune ca președintele Klaus Iohannis nu se poate mandri cu discursul pe care l-a avut la CSM. "In mod evident, președintele Iohannis nu trebuia sa spuna ceea ce a spus astazi la o intalnire foarte importanta a unei puteri judecatorești. Pe același model ne putem aștepta ca domnul…

- Programul național de protecție sociala „Bursa profesionala”, care subvenționeaza costurile pentru elevii din invațamantul profesional, inclusiv cel dual pentru nivelul 3 de calificare profesionala, va fi aplicat in continuare de Guvern, conform unei Hotarari adoptate astazi. Bursa profesionala se acorda…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca masurile fiscale ce vor fi amanate pana la inceputul lunii iulie 2018 nu au legatura cu aplicarea Ordonantei privind masurile fiscale. "Din informatiile aparute in media s-ar proroga aplicarea OUG 79 care prevede si…

- Economia romaneasca a crescut accelerat in acest an, in special pe baza cresterii importurilor, in contextul unei productii care nu poate acoperi o cerere interna tot mai mare, stimulata de avansul salariilor, dar cresterea costurilor de finantare si deprecierea monedei nationale, trend observat in…

- Comisia Europeana investigheaza modul in care au fost stinse datoriile CFR Marfa Comisia Europeana anunta, luni, ca a lansat o investigatie aprofundata „pentru a determina daca stingerea de catre statul roman a datoriilor CFR Marfa si necolectarea datoriilor companiei i-au conferit acesteia un…

- Ana Maria Cioponea, originara din judetul Caras Severin, a suferit de depresie dupa ce a fost concediata, relateaza Romania TV.Fata locuia de ceva vreme in localitatea Balsorano din provincia L 39;Aquila si lucra ocazional intr un centru comercial din localitatea Sora, potrivit ciociariaoggi.it.Dupa…

- Agentii de paza sunt peste tot prin curtea spitalului de boli psihice din cartierul Berceni, informeaza Romania TV. Este abordat unul dintre ei cu un caz concret: o femeie care uita mereu gazele deschise la aragaz. A fost adusa la spital, dar s-a intors repede acasa. Citeste si Crima de la…

- Taxa auto se va aplica in functie de gradul de poluare al autovehicului. Exemplu: masinile cu norma de poluare Euro 1 sau Non Euro vor plati o taxa anuala mare, estimata la 200 euro/an. Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a declarat marti, in sedinta Comisiilor de Mediu ale Parlamentului,…

- Modificarile aduse de Guvern in domeniul impozitului pe venit si al contributiilor sociale creeaza o discrepanta semnificativa intre sumele platite de salariati si de PFA, avand in vedere ca de la 1 ianuarie 2018 oricat de mult ar castiga pe luna o persoana fizica din activitati independente, fie…

- Economia moldoveneasca are toate sansele sa creasca, in 2018, peste prognozele facute de Guvern. Iar un impuls important va fi dat de investitiile masive preconizate pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere, dar si energetice.

- Inmormantarea Majestatii Sale Regele Mihai, care urmeaza sa aiba loc pe 16 decembrie, la Curtea de Arges, ar putea sa afecteze programul de disputare al etapei a 22-a din Liga 1, care e programata chiar pentru acel week-end. Printr-o ordonanta de Guvern, in Romania vor fi declarate mai multe zile de…

- Vietile a circa 100 de copii sunt puse in pericol de lipsa de pe piata a imunoglobulinei, iar unul dintre ei, grav bolnav, a incercat sa se sinucida, spune medicul pediatru imunolog Alexis Cochino. Problema e cunoscuta de foarte mult timp, dar ministrul Sanatatii, Florian Bodog, nu a reusit sa o rezolve…

- „Jaewoo Lee este cetatean al Coreei de Sud. Inainte de aceasta numire, el a ocupat functia de sef de misiune in Sri Lanka, tara care a avut un program FMI incepand din iunie 2016. Posturile sale anterioare ale FMI includ functia de sef-adjunct al diviziei de studii regionale a Departamentului Asiatic…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, l-a criticat, miercuri, in ședința de Guvern, pe președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, pe tema creșterii prețului oualor. Scumpirea ouălor din ultima lună a provocat o anchetă oficială dar şi replici colorate în şedinţa…

- Ponta a lansat un atac furibund la revenirea de la Beijing, unde a participat la lucrarile Forumului prin care s-a constituit "Silk Road NGO Cooperation Network", unde a fost ales in Comitetul Permanent, format din 9 persoane, care va coordona in urmatorii ani activitațile specifice ale SIRONET (Silk…

- La Goteborg s-a deschis vineri summit-ul dedicat pilonului social al constructiei europene, la care participa sefii de stat si de guvern din UE, dar si reprezentanti ai confederatiilor sindicale si activisti sociali. In ambianta de deschidere a summit-ului de la Goteborg (Gothenburg), echipa…

- Dezvaluire incendiara facuta de Marian Vanghelie la postul național. Acesta a declarat ca reprezentantul OLAF facea mese în România cu Ghita. „Stiti cine s-a ocupat de adresa de la OLAF ca sa vina acum? Ponta. Reprezentantul de la OLAF venea si facea mese în România…

- Principala problema interna a Romaniei este promovarea unor politici fiscale prociclice, prin reduceri de taxe si cresteri de cheltuieli publice, alimentand astfel riscul unor derapaje care vor trebui ajustate in viitor, arata Asociatia Analistilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR), care sustine…

- "Miercuri, 15.11.2017, ora 13:00, confederațiile sindicale din Romania vor sesiza Avocatul Poporului in legatura cu actul normativ adoptat de Guvern privind transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat", precizeaza reprezentanții BNS. Ordonanța de urgența pentru modificarea…

- "Sunt masuri cu impact asupra angajatilor nostri. Sunt diverse implicatii pe care trebuie sa le analizam si sa le punem in proiectia de buget pentru 2018, buget care va fi aprobat anul viitor in aprilie", a declarat Mariana Gheorghe, directorul general al companiei. Toate opiniile mediului…

- "Cu mare ingrijorare am luat la cunostinta faptul ca modificarile din Codul Fiscal, anuntate de Guvern, au fost publicate in Monitorul Oficial si urmeaza sa intre in vigoare la inceputul anului 2018. Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania), in calitate de reprezentanta oficiala…

- Deputatul PSD Dambovita, Corneliu Stefan a explicat pe larg principalele modificari ale Codului fiscal in cadrul unei conferinte de presa. Parlamentarul dambovitean, Corneliu Stefan a venit in cadrul conferintei si cu exemple privind aplicarea modificarilor Codului fiscal, incepand cu 1 ianuarie 2018.…

- Ea precizeaza ca toate proiectele de infrastructura incepute vor fi finalizate la termen și, totodata, vor demara altele noi: parcari, poduri, pasaje, supralargiri, sala polivalenta, sala de concerte, locuințe pentru tineri și cazuri sociale, piste de biciclete, sali de sport și bazine."Suma…

- Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 227 2015 privind Codul fiscal a fost publicata astazi in Monitorul Oficial.In urma cu doua zile, Ordonanta de Urgenta pentru modificarea Codului fiscal a fost adoptata in sedinta de Guvern. Noile prevederi fiscale au fost criticate si…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, joi seara, pe pagina sa de Facebook, ca casurile fiscale sunt sustenabile și vor produce efecte pozitive, inclusiv pensii mai mari. Potrivit acestuia, vor fi suficienți bani atat pentru creșterea veniturilor cetațenilor, cat și pentru investițiile in infrastructura,…

- Premierul Mihai Tudose a declarat printr o postare pe pagina sa de Facebook ca masurile fiscale adoptate miercuri de Guvern sunt sustenabile si vor produce efecte pozitive pentru Romania, inclusiv pensii mai mari. El a mai vorbit si despre evolutia economiei si despre cresterea salariilor si pensiilor."Comisia…

- Masurile fiscale adoptate miercuri de Guvern sunt sustenabile și vor produce efecte pozitive pentru Romania, inclusiv pensii mai mari, susține premierul Mihai Tudose. "Masurile fiscale adoptate ieri sunt sustenabile și vor produce efecte pozitive pentru România, inclusiv…

- Spitalele Județene Constanța, Galați și Baia Mare, Institutul Oncologic București și Spitalul Universitar de Urgența Elias vor fi dotate cu echipamente de radioterapie, necesare pentru tratarea pacienților cu afecțiuni oncologice. În acest sens, joi, la Guvern, a avut loc ceremonia…

- Asociatia Patronala a Industriei de Software si Servicii din Romania dezaproba lipsa de predictibilitate si de coerenta generata prin masurile recent anuntate de Guvern, de modificare a Codului fiscal si trecere a contributiilor sociale in sarcina...

- Guvernul de la București a decis ca piata muncii are nevoie de 7 000 de noi lucratori extracomunitari in cursul anului 2018, se arata intr-un proiect de Hotarare de Guvern. Lucratorii fin afara UE sunt necesari pentru a putea realiza proiectele finantate din fonduri europene, care vor contribui la dezvoltarea…

- Inca o sedinta extraordinara de Guvern a fost amanata. Premierul Mihai Tudose a dat de ințeles ca transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat nu ar intra in dezbatere nici in ședința de miercuri. Primarii sustin ca noile masuri fiscale reduc veniturile la bugetele locale, si implicit…

- "Ne aflam intr-un punct extrem de delicat. Aici ar trebui sa privim puțin inapoi pentru ca il vad pe zglobiul Ponta cum țipa și a devenit marele economist al patriei, cand el a avut o contribuție decisiva la dezechilibrele economice catre care ne indreptam cu viteza luminii. Aduceți-va aminte ca…

- "Sunt masuri care aduc numai bine" Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca nu exista niciun motiv ca masurile fiscale anuntate de Guvern sa nu mai fie adoptate, adaugând ca seful statului, Klaus Iohannis, nu a criticat aceste masuri, ci a încercat sa prezinte o analiza.…

- „Așa cum putem constata, starea de sanatate a romanilor este in continua depreciere, iar in privinta sistemului de sanatate ne situam pe ultimul loc in Europa, cu cea mai mica alocare din PIB pentru acest sistem, cea mai slaba investiție in medicina primara, cea mai mare mortalitate infantila, cea…

- Presedintele Klaus Iohannis a atacat joi masurile fiscale anuntate de coalitia de guvernare, spunand ca aceasta se comporta ca omul care castiga tot mai mult, dar se imprumuta tot mai mult de la banci. Presedintele Klaus Iohannisa facut declaratii de presa, de la ora 13, de la Palatul Cotroceni „Acum…

- Iohannis: Pachetul de masuri anuntat de Guvern se transforma intr-o revolutie fiscala. Promisiunea PSD-ALDE ca va creste salariul este falsa. Avertizez decidenții politici sa judece clar ca sa nu bage Romania intr-o aventura fiscala cu final trist.

- Iohannis: Pachetul de masuri anuntat de Guvern se transforma intr-o revolutie fiscala. Promisiunea PSD-ALDE ca va creste salariul este falsa. Avertizez decidenții politici sa judece clar ca sa nu bage Romania intr-o aventutra fiscala cu final trist.

- CNS Cartel ALFA ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa medieze conflictul dintre sindicate si Guvern, acuzand-o pe Lia Olguta Vasilescu, un "ministru cinic", ca nu este preocupata de piata muncii, ca nu intelege legislatia si nici rolul si semnificatia pozitiei publice pe care o ocupa. Mai mult,…

- Sindicalistii transmit, prin intermediul unui comunicat de presa remis miercuri seara MEDIAFAX, ca ministrul actual al Muncii nu este preocupat de piata muncii, nu intelege legislatia si nici rolul si semnificatia pozitiei publice pe care o ocupa. "Masurile pe care le promoveaza acum, prin…

- Prim-vicepresedintele PNL,deputatul Raluca Turcan, a declara, vineri, ca liberalii vor anula toate masurile anti-economice si toate deciziile anti-democratice cand vor prelua guvernarea de la PSD si ALDE. „PSD si ALDE au demonstrat, inca o data, ca nu pot guverna predictibil, ca nu pot genera bunastare.…

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania, calculat pe baza estimarilor membrilor organizatiei, a scazut in septembrie cu 5,3 puncte fata de luna precedenta, la 45,4 de puncte, in special ca urmare a perceptiei inrautatite asupra modului in care va evolua economia in urmatorul an, arata…

- In timp ce in tarile dezvoltate se propun mecanisme de avertizare timpurie - printre care algoritmul de testare a stress-ului fiscal-bugetar, la noi avalansa de masuri fiscale „inovative“ deterioreaza climatul investitional si poate provoca pierderi economice substantiale. Daca nu se stopeaza folosirea…

- ”Vaccinarea este interventia medicala cu cel mai inalt grad de eficienta din istoria omenirii. Vaccinarea a fost a fost introdusa pentru prima data in 1896 impotriva variolei. Variola a secerat la vremea respectiva peste 30 de milioane de suflete. In 1977, in urma introducerii acestui vaccin, variola…

- Autoritațile din Satu Mare au fost felicitate pentru modul in care au gestionat focarul de pesta porcina africana, care a aparut in județ. Ministrul roman al Agriculturii, Petre Daea, l-a primit joi, 19 octombrie, la sediul instituției, pe comisarul european Vytenis Andriukaitis, alaturi de delegația…

- Liberalul Ovidiu Raetchi, vicepresedintele Comisiei de aparare din Camera Deputatilor, a lansat o carte despre modul cum e condusa Rusia de Vladimir Putin si influenta pe care o are Aleksandr Dughin la Kremlin. La Adevarul Live, de la ora 12.00, Ovidiu Raetchi va vorbi despre influenta Rusiei in Romania,…

- Situație alarmanta in domeniul energetic: Romania a inceput sa importe energie electrica pentru a acoperi consumul intern la orele de varf, problema fiind declanșata de producția hidro slaba și de lipsa energiei eoliene, aceasta din urma fiind imprevizibila prin natura sa. Reamintim, Romania a fost…