Stiri pe aceeasi tema

- ''Asta este marele general SRI Dumbrava. Specimenul asta a bagat oameni nevinovati la puscarie, a distrus firme, destine, familii si sta la bancuri macabre pe facebook. Maine dimineata voi trimite o scrisoare deschisa Comisiei SRI si Directorului Hellvig, la un an de cand au anuntat public ca vor…

- Klaus Iohannis, presedintele Romaniei: Pana la mijlocul saptamanii viitoare voi da publicitații inclusiv motivele pentru care voi refuza propunerile facute de Prim-ministru. Aici avem și argumente de legalitate, dar avem și argumente de oportunitate. Aceste argumente ale presedintelui sunt acum intoarse…

- „Romania urmeaza sa preia presedintia Consiliului UE cu o situatie nefericita de blocaj la doua ministere importante. Ii cerem presedintelui sa lase deoparte vendetele politice si sa deblocheze aceasta situatie care afecteaza profund imaginea Romaniei la nivel european” - este mesajul postat, luni,…

- In contextul in care Romania se pregateste sa preia presedintia semestriala a UE de la 1 ianuarie, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat ca se indoieste ca guvernul de la Bucuresti intelege pe deplin ce inseamna sa conduca blocul comunitar timp de sase luni.Lia Olguta…

- Lia Olguta Vasilescu l-a acuzat, miercuri, pe deputatul PNL Nicolae Neagu, ca i-a spus lui Florin Iordache sa se ridice de pe scaunul de presedinte de sedinta, in plenul Camerei, in timp ce se cerea revocarea din functie a presedintelui Liviu Dragnea si a doi vicepresedinti PSD. In plus, potrivit Liei…

- Fostul ministru al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a avut miercuri o prima reactie dupa ce presedintele Klaus Iohannis a refuzat sa o numeasca in functia de ministru al Transporturilor. Olguta Vasilescu a trimis si o sageata catre liderul PSD Liviu Dragnea.

- Fostul ministru al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a avut miercuri o prima reactie dupa ce presedintele Klaus Iohannis a refuzat sa o numeasca in functia de ministru al Transporturilor. Olguta Vasilescu a trimis si o sageata catre liderul PSD Liviu Dragnea.

- Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, a vorbit despre numirea in funcția de ministru a Liei Olguța Vasilescu, opțiunea PSD refuzata de catre președintele Klaus Iohannis. Zegrean susține ca situația Liei Olguța Vasilescu e dificila din doua motive.„Tot in articolul…