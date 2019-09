Olguța Vasilescu, după mutarea USR: Românii se vor întoarce împotriva românilor „De cand au intrat in Parlamentul Romaniei, senatorii și deputații USR nu au parut interesați decat de soarta și voturile romanilor din Diaspora. Acum au depus o noua inițiativa legislativa care prevede ca romanii care se intorc in țara de la munca din strainatate, trebuie sa aiba salarii mai mari decat cei care au ramas sa munceasca aici, daca se angajeaza in Romania. Se solicita ca cei veniți din diaspora sa nu plateasca deloc impozit pe salariu, iar contribuțiile platite la sistemul de pensii sa fie reduse cu mai mult de jumatate fața de angajații care au lucrat doar in țara. Cu alte… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

