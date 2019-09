Stiri pe aceeasi tema

- Suntem pregatiți sa oferim susținere condiționata in Parlament Dan Barna a revenit cu precizari pe Facebook, spunand ca nu s-a razgandit și ca USR va intra in guvern doar dupa alegeri: ”Nu, nu m-am razgandit. USR poate intra la guvernare DOAR daca exista o majoritate parlamentara care sa faca posibile…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, a reitarat, tot intr-o postare pe Facebook, de miercuri, ca eventuala alianța ALDE - PRO Romania se va concretiza doar daca ALDE iese de la guvernare: ”Pe 22 Iulie am spus "daca ALDE iese de la guvernare suntem dispuși sa discutam un proiect politic comun"…

- Liderul PLUS, Dacian Cioloș, spune ca este ținta unor atacuri murdare lansate tocmai de cei care acuza promovarea urii și a dezbinarii societații, facând astfel trimitere la afirmațiile premierului. Cioloș o îndeamna pe Viorica Dancila sa plece de la guvernare și spune ca procentul PSD la…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat ca numirea lui Mircea Geoana in funcția de secretar general adjunct al NATO este o reușita pentru Romania și demonstreaza rolul pe care țara noastra in are in configurația Alianței Nord-Atlantice.„Anunțul secretarului general al NATO cu privire…

- Starea de sanatate a lui Mihai Constantinescu nu s-a imbunatatit deloc, spre dezamagirea tuturor romanilor. Medicii incearca imposibilul pentru a-l face bine pe artist in timp ce sotia sa refuza deconectarea acestuia de la aparate. La jumatatea lunii mai, Mihai Constantinescu a ajuns de urgenta…

- Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatatii si-a exprimat frustrarea privind modul in care gestioneaza alesii fondurile publice, majorand pensiile si creand o noua categorie de pensii speciale. „Cum observa Ionut Stanimir, in partea noastra de Europa, s-a intors cu putere bumerangul populismului…

- ''Imi cer scuze ca va intrerup din ”scandalul” adopției transoceanice, dar am descoperit ceva interesant. Știți in ce grup europarlamentar este partidul premierului de la Praga, acuzat de fraude cu fonduri europene și conflicte de interese, cel caruia i-au cerut demisia in strada acum cateva…

- O noua ședința a coaliției de guvernare are loc astazi, susține Romania TV. Premierul Viorica Dancila va discuta cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, despre susținerea lui Mugur Isarescu pentru un nou mandal la Banca Naționala a Romaniei. Premierul vrea sa aiba mai multe negpcieri impreuna…