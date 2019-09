Oleg Senţov: Ucraina nu trebuie să aibă încredere în Rusia. "Dinţii de lup nu-i dispar" Sentov indeamna Ucraina sa nu aiba incredere in Putin. ”Putin nu va da inapoi Crimeea. Ii este mai simplu sa dea Kremlinul decat Crimeea”



Ucraina trebuie sa nu aiba incredere in Rusia nici macar dupa schimbul de prizonieri de sambata, perceput ca un semn al unei potentiale destinderi intre cele doua tari, a avertizat marti cineastul ucrainean Oleg Sentov, unul dintre prizonierii eliberati, relateaza AFP.



”In ceea ce priveste dorintele de pace ale Rusiei, lupul imbraca pielea mielului, insa dintii de lup nu-i dispar. Nu credeti in acest lucru”, a declarat pentru presa cineastul,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

