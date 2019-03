Stiri pe aceeasi tema

- Gazeta Sporturilor a dezvaluit ieri in exclusivitate ca turul sferturilor Ligii Campionilor la handbal feminin dintre CSM București și Metz nu se va mai disputa in Sala Polivalenta, ci in Sala Dinamo din Capitala. CSM București - Metz, turul sferturilor de finala din Liga Campionilor, se joaca pe 5…

- CSM București nu poate juca meciul decisiv pentru calificarea in Final Four-ul Ligii Campionilor in Sala Polivalenta din București. CSM București - Metz, turul sferturilor de finala din Liga Campionilor se joaca pe 5 aprilie in Sala Dinamo. CSM București iși poate salva intregul sezon daca va trece…

- CSM Bucuresti a terminat aseara la egalitate cu formatia germana Thuringer, 23-23 (14-8), in Sala Polivalenta ”Ioan Kunst-Ghermanescu” din Capitala, in ultimul sau meci din grupa principala a II-a a Ligii Campionilor la handbal feminin. CSM, care nu a putut invinge la București cea mai slaba echipa…

- CSM Bucuresti a terminat la egalitate cu formatia germana Thuringer HC, 23 23 14 8 , vineri, in Sala Polivalenta 39; 39;Ioan Kunst Ghermanescu 39; 39; din Capitala, in ultimul sau meci din Grupa principala 2 a Ligii Campionilor la handbal feminin, informeaza Agerpres.roCSM Bucuresti, care nu a putut…

- CSM Bucuresti a terminat la egalitate cu formatia germana Thuringer HC, 23-23 (14-8), vineri, in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Capitala, in ultimul sau meci din Grupa principala 2 a Ligii...

- Partida dintre primele doua clasamente in Grupa principala 2 a Ligii Campionilor, contand pentru etapa a 8-a, a adunat multa lume buna la Sala Polivalenta. Fotoreporterul Libertatea, Vlad Chirea, a pus obiectul aparatului pe starurile din teren, doar in Capitala s-au aflat campioanele Europei, dar a…

- CSM București - Gyor se joaca astazi, de la ora 15:00, in direct la TV Digi Sport, TV Look Sport și liveTEXT pe GSP.ro. Meciul se desfașoara in Sala Polivalenta din Capitala. Partida conteaza pentru grupele principale ale Ligii Campionilor. In tur, unguroaicele au trecut de CSM București, 36-27, un…

- CSM Bucuresti a invins fara emotii echipa slovena RK Krim Mercator Ljubljana, cu scorul de 32-26 (16-11), sambata, in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Capitala, intr-un meci din Grupa principala 2 a Ligii Campionilor la handbal feminin. Campioana Romaniei a obtinut o victorie…