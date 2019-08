Oficial britanic: Rezistența la antibiotice este mai periculoasă decât schimbările climatice Sally Davies, unul dintre cei mai înalți oficiali britanici din domeniul sanatații publice, a avertizat ca rezistența la antibiotice reprezinta un pericol mult mai mare la adresa supraviețuirii oamenilor decât schimbarile climatice, potrivit Euronews. Aceasta a adaugat ca cel puțin zece milioane de persoane ar putea muri anual la nivel mondial daca utilizarea antibioticelor nu va scadea. Antibioticele sunt medicamente utilizate în tratarea infecțiilor cauzate de bacterii. Deși descoperirea penicilinei, în 1940, a revoluționat medicina moderna, specialiștii avertizeaza… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

