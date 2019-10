Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Spania au destructurat o organizatie infractionala care a exploatat, la munci in agricultura, peste 600 de persoane din Romania si Republica Moldova, informeaza romania-actualitati.ro.Infractorii realizau profituri de aproximativ un milion de euro pe luna. Mai multe…

- Rețea destructurata in Spania Foto: prensa.policia.es. Autoritatile spaniole au destructurat o organizatie infractionala care a exploatat, la munci în agricultura, peste 600 de persoane din România si Republica Moldova. Infractorii realizau profituri de aproximativ un milion…

- Muncitorii romani de pe santierele din Europa se intorc acasa iar majorarea salariilor din constructii ii determina sa paraseasca tarile in care au stat departe de familii, potrivit OBSERVATOR Tv.Deja, firmele angajeaza tot mai multi conationali veniti din tari precum Germania, Spania sau…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 414 locuri de munca vacante, cele mai multe in Olanda (135), Germania (116) si Austria (84). Potrivit unui comunicat al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), Olanda are…

- Alexandru Cumpanașu a facut noi declarații explozive, in exclusivitate la „Subiectiv” de la Antena 3, despre cazul de la Caracal.PREMIERA Posesorii de carduri Visa iși vor putea plati TOATE cumparaturile in rate in Romania și Europa „Mor cu ei de gat. Simt din ce in ce mai mult o opreliște…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 453 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: – Olanda – 157 locuri de munca pentru: culegator de fructe, culegator flori, instalator sanitar, de incalzire și aparate de aer condiționat, muncitor in sera de flori,…