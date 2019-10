Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a lansat miercuri o ofensiva militara in nordul Siriei, la numai cateva zile dupa retragerea trupelor americane din zona, relateaza agentiile internationale de presa. Aviatia si artileria au lovit pozitii ale militiilor kurde YPG din jurul orasului de frontiera Ras al-Ain, scrie Agerpres.…

- Franta, Regatul Unit si Germania au cerut convocarea Consiliului de Securitate al ONU pentru a discuta despre ofensiva turca in nordul Siriei, lansata miercuri, a anuntat ministrul francez al afacerilor europene Amelie de Montchalin, potrivit Reuters, scrie Agerpres. Intr-o audiere in comisia pentru…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca operatiunea militara turca din nordul Siriei este o ''idee rea'' si ca nu o sustine, adaugand ca Ankara poarta acum responsabilitatea pentru toti luptatorii Statului Islamic din acea zona, transmit Reuters si AFP. ''In…

- Turcia a lansat ofensiva militara in Siria. Avioanele armatei turce au bombardat poziții din nord deținute de kurzi. Unda verde a fost data de președintele Donald Trump, acum cateva zile, cand a anunțat ca americanii se retrag din zona de frontiera - un gest criticat, inclusiv de

- Trupele americane stationate in Siria se vor retrage din zona frontierei cu Turcia, deoarece Ankara va desfasura 'in curand' o 'operatiune prevazuta de mult timp' in nordul tarii, informeaza AFP, care citeaza un anunt facut duminica de Casa Alba. 'Turcia va efectua in curand o operatiune…

- Turcia va lansa o operatiune militara in nord-estul Siriei, a anuntat presedintele Recep Tayyip Erdogan, sambata, dupa ce autoritatile de la Ankara au acuzat Washington-ul ca nu a facut suficient pentru a-i indeparta pe luptatorii kurzi sirieni de la frontiera turca, relateaza Reuters. Operatiunea…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat sambata ca țara sa este pregatita sa intervina militar la granița cu Siria și a avertizat ca ar putea sa ia o astfel de decizie in mod unilateral daca Statele Unite nu inființeaza o „zona de securitate” in nord-estul Siriei, potrivit Reuters,…

- Turcia intentioneaza sa lanseze o ofensiva in nordul Siriei, la est de fluviul Eufrat, pentru a alunga din zona o militie kurda considerata terorista, a anuntat duminica presedintele Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP. "Am intrat in Afrin, Jarabulus si Al-Bab. Vom merge acum la est de…